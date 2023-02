Grande Fratello Vip, ex gieffina sull'attuale cast: "Solo insulti e mancanze di rispetto"

Gossip TV

Manila Nazzaro sui concorrenti della settima edizione: "Riescono a creare qualcosa che non sia sotto le lenzuola?"

Tra le protagoniste della scorza edizione del Gf Vip, Manila Nazzaro è tornata a parlare dei suoi compagni d'avventura nel reality e anche quelli che oggi animano la settima edizione.

L'ex Miss Italia e conduttrice radiofonica ha risposto ad alcune domande dei suoi followers, eludendo quelle relative alla presunta rottura con il suo compagno Lorenzo Amoruso.

Parlando dei suoi ex inquilini, Manila ha dichiarato

Mi manca la quotidianità con alcuni amici della Casa. Non li nomino tutti ma davvero eravamo un gruppo coeso, corretto e UMANO, ci ho impiegato un po’ a capire alcune persone perché lì dentro è tutto ovattato e amplificato, ma mai reale “. Ho difficoltà a riconoscere lo stesso programma in questa edizione. Riescono a creare qualcosa che non sia sotto le lenzuola? Perché fuori si sentono solo insulti e mancanza di rispetto, ma tra loro stessi!

Ma non sono tutte rosa e fiore infatti con Katia Ricciarelli ha fatto presente che ormai è un capitolo chiuso e non hanno mai recuperato il rapporto. Con Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e le sorelle Selassiè il legame è ancora forte così come con Alex Belli e Delia Duran.

Sull'attuale edizione, la Nazzaro ha dichiarato di fare il tifo per Milena Miconi e Alberto De Pisis, che ha definito “un ragazzo meraviglioso“.

