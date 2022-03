Grande Fratello Vip, ex gieffina spietata su Katia Ricciarelli: "Non voglio rivederla"

Gossip TV

Jessica Selassié, la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite ieri a Casa Chi tornando a parlare dei suoi ex compagni d'avventura. La giovane principessa, come anche le sue sorelle Clarissa e Lulù, ha rivelato chi tra gli ex gieffini, non avrebbe alcuna voglia di rivedere: si tratta di Katia Ricciarelli, la nota soprano protagonista con le Selassié di molto accesi scontri.

Gf Vip, Jessica Selassié: "Non ho alcun interesse a rivedere Katia Ricciarelli"

Jessica ha anche raccontato di aver rivisto Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, oltre ad aver trascorso molto tempo con Lulù, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e la moglie Olga.

“Chi non voglio rivedere tra gli ex del GF Vip? Sicuramente come sapete è Katia, non ho interesse nel rivederla. Poi il resto vorrei rivedere tutti. Abbiamo anche una chat di gruppo con tutti, anche i primi eliminati come Tommaso, Nicola, Andrea Casalino, ci sono tutti. E mi farebbe piacere rivedere anche loro sono sincera. Invece ho già rivisto Gianmaria e Federica. Loro sono venuti appositamente a Roma per stare con noi. Siamo andati a fare un po’ di festa e sono venuti anche Aldo Montano, la moglie e poi Manuel. Direi che è stato molto divertente. Poi è anche molto bello rivedere alcune persone della casa che mi stavano a cuore."

E ancora:

"Devo dire che siamo tutti abbastanza legati. Se devo fare un bilancio di questi sei mesi di Grande Fratello Vip, devo dire che sono molto felice e soddisfatta. Sono contenta di come è andata e del fatto che molti telespettatori si sono rivisti in me. Delle ragazze mi hanno fermata dicendomi di essersi immedesimate. Questo mi rende fiera perché sono stata una di loro e non ne avevo consapevolezza da dentro il reality. Arrivare fino alla finale mi è proprio servito a maturare dentro e cambiare cose più infantili del mio carattere. La mia vincita è proprio simbolica del mio percorso interno del mio carattere”.

In molti si aspettano anche una rimpatriata tra Jessica e Sophie Codegoni, che all'interno della Casa erano inseparabili. Di recente, la Selassié ha ribadito di essere legatissima all'ex tronista e che la sua presenza nel reality è stata fondamentale.