Grande Fratello Vip, ex concorrente sorprende su Sonia Bruganelli: "È irresistibile, se non fosse impegnata..."

L'ex gieffino Amedeo Goria si sbilancia sull'opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono le due opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio la moglie di Paolo Bonolis sembra aver fatto breccia nel cuore di un ex discusso concorrente del reality show di Alfonso Signorini che, intervistato da Novella, ha rivelato di essere attratto dalla donna.

La confessione di Amedeo Goria su Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è sicuramente tra le personalità più forti del Grande Fratello Vip. Con la sua schiettezza e piccata ironia, infatti, l'opinionista del reality show continua a rendersi protagonista di alcune dinamiche del gioco. A commentare il ruolo della donna ci ha pensato un ex concorrente del programma. Stiamo parlando di Amedeo Goria che, in un'intervista rilasciata a Novella, ha confessato:

Se c'è una donna del Gf Vip da cui sono attratto? Sì, ma non tra le concorrenti. Penso che Sonia Bruganelli abbia una grande carica erotica. I suoi occhi sono brucianti e il binomio “ironia-senso della vita” da cui è distinta, è irresistibile. Se non fosse impegnata la correggerei.

Come reagirà la Bruganelli? Ricordiamo che nel corso delle ultime puntate del Gf Vip, Sonia si è duramente scontrata in diretta con Pamela Prati. La versione raccontata dalla concorrente non ha per niente convinto l'opinionista del programma di Canale 5 che, senza mezzi termini, ha espresso tutti i suoi dubbi sul caso Caltagirone.

