Grande Fratello Vip, esplode la furia di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan:"Bugiarda ti prenderei a sberle"

Lite furibonda dopo la nomination della showgirl campana.

Dopo le nomination della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è letteralmente esplosa contro Miriana Trevisan. La showgirl campana, ha deciso di nominare la soprano ma quest'ultima l'ha presa tutt'altro che bene e si le si è scagliata contro:

Gf Vip, la furia di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan

“Quella Santa Maria Goretti, finta santa. La ignorerò completamente da qui in avanti. Non hai fatto una bella figura. Mi vieni sempre dietro. Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Va bene così, sarà che io sono più ingenua di voi. Non parlare con me di questo adesso. Spero di uscire così non mi nomini più. Non accetto queste motivazioni. Sei una Santa Maria Goretti, sì esatto una Santa Maria Goretti! Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera. Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre" ha sbottato la Ricciarelli.

E ancora: "Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**, leccalo ad un altro. Sabato faccio la Tosca? No, se è così io me ne vado via da qui dentro. E voti proprio me? Che str***a!”"

Sempre durante la puntata, Katia si è sfogata con Patrizia Pellegrino, neo concorrente del reality:

"E poi mica sto qui a fare le cavolate, se continua così la situazione me ne vado a casa mia. Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle".

Per Katia Ricciarelli si tratta della prima nomination da quanto è iniziata la sua avventura nel Gf Vip 6. Ieri sono stati aboliti i preferiti ma i concorrenti sono stati costretti a votare solo le donne.

