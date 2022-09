Gossip TV

Il momento di sconforto di Elenoire Ferruzzi che se la prende anche con gli autori del Grande Fratello Vip.

Dopo il terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha vissuto vari momenti di vari sconforti e rabbia nei confronti degli autori.

Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi furia contro gli autori: "Ci vogliono far litigare, è allucinante!"

A Ginevra Lamborghini sono state mostrate delle clip di Elenoire e Giaele De Donà facevano intendere una certa ostilità nei confronti della sorella di Elettra. Immagini, secondo la Ferruzzi, montate appositamente per creare litigi. Proprio in riferimento a questo, la gieffina si è scagliata contro gli autori:

"Comunque hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, via, era per ridere. Perché io non le faccio ste cose come lei? Ma secondo te io sono una che può davvero attaccare lei perché scherza con i maschi? Non esiste proprio. Comunque montano delle robe allucinanti. Cosa davvero allucinanti. A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. Ti pare che io sono una persona che può criticarti per delle cose del genere? Amore abbiamo riso insieme tutto il tempo. Però dai, perché devono montare sti circhi? Noi stavamo parlando poi loro fanno vedere dei pezzi.""Questa è una cosa davvero allucinante. Tu devi capire che noi stavamo ridendo, loro hanno montato tutto per fare cinema. Capito? Io stavo ridendo e dicevo tutto per ridere. Secondo te io se pensavo quelle cose poi ridevo con te?""Fosse stato tutto vero non avrei legato con te in questa maniera. Io dico sempre le cose per ridere e loro ovviamente le hanno tirate. Sì le hanno tirate per farci litigare. Loro fanno passare cose non vere, io dico cose per scherzare. Qui è uscita una cosa che non corrisponde alla verità. Si scherzava e non c’era cattiveria. Poi però hanno fatto sto circo con il montaggio”.

Questa mattina Elenoire si è lasciata andare in lungo pianto sconsolato, convinta di non essere stata creduta durante la puntata in merito ai suoi sentimenti nei confronti di Luca Salatino. Parlando con Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi, la gieffina ha detto:

E’ una cosa ben più profonda, non sono stata creduta e comunque per l’ennesima volta smentita e dire che ho travisato ma come ci si può permettere di dire una cosa del genere? Perché lo devi dire? Capitolo chiuso? Non è che una persona chiude un capitolo a comando!

