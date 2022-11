Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha una fidanzata "inseparabile con cui convive", nuova presa in giro?

Gossip TV

Secondo quanto ha rivelato da Casa Pipol, l'ex naufrago, Edoardo Tavassi, tra gli attuali vipponi del Gf Vip sarebbe fidanzato da tempo: il personaggio sfortunato e autoironico in amore che intrepreta da settimane è solo una strategia?

Il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, è tra i nuovi vipponi della settima edizione Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Edoardo Tavassi è fidanzato, nuova farsa?

Il 38enne romano attira molte simpatie da parte dei telespettatori che già nel corso della sua avventura all'Isola dei Famosi, si era fatto conoscere e apprezzare per l'atteggiamento sornione e la battuta pronta. Nella Casa, Edoardo è quello che già si è visto in Honduras: il classico "romanaccio" autoironico soprattutto sulle questioni d'amore. Tavassi dice di essere alla ricerca della "madre dei suoi figli" ma davanti agli altri palestrati e aitanti compagni d'avventura, sottolinea di continuo la sua difficoltà a conquistare una donna nella Casa.

Ma quella di Edoardo Tavassi sarebbe (l'ennesima) messinscena di un concorrente. Secondo quanto ha rivelato da Samara Tramontana a Casa Pipol, sembrerebbe proprio di sì. L'ex naufrago infatti convivrebbe da tempo con un'amica, che amica non sarebbe. Ecco cosa ha dichiarato la Tramontana in merito a Edoardo:

“Partiamo con Edoardo Tavassi. Lui piace un sacco e fa sorridere. C’è chi dice che vincerà. Io ho uno scoop su di lui. Lui è entrato al GF Vip dicendo che vorrebbe cercare moglie e trovare l’amore. Ma lui convive con una ragazza. Edoardo la definisce migliore amica e poco prima del GF sono andati a fare una vacanza insieme. Dice che è la migliore amica, ma persone molto vicine a lui mi hanno detto che secondo loro c’è di più. Pare siano inseparabili e lei adesso gli gestisce i social. Nella casa però lui non ne parla mai. Se è solo un’amica non ci sarebbe nulla di male. Secondo le mie fonti non è solo amicizia tra loro. Pare ci sia un legame più forte”.

Secondo quanto rivelato, dunque, Tavassi non parlerebbe mai di questa ragazza per continuare il suo personaggio, single e sfortunato in amore.

