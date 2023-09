Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia senza freni: le parole su Signorini e sulla nuova edizione del reality

Gossip TV

La coppia replica alle dichiarazioni di Signorini sulla passata edizione del Gf: "Non si può dare la colpa solo al cast".

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati tra i protagonisti più amati del Grande Fratello Vip. Ospiti del programma radiofonico Turchesando, i due innamorati hanno colto l'occasione per commentare il "nuovo" reality show di Canale 5 e replicare ad Alfonso Signorini, che ha in qualche modo rinnegato il cast della settima edizione.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sbilanciano sul Gf e Signorini

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno rilasciato una lunga intervista a Turchese Baracchi in cui hanno parlato della loro bellissima storia d'amore e non solo. I due ex gieffini hanno infatti colto l'occasione per dire la loro sul "nuovo" Grande Fratello e commentare il comportamento di Alfonso Signorini che, durante la sua ultima ospitata a Verissimo, ha rinnegato il cast della settima edizione:

Mi fa ridere che c’è questa ostentazione del fatto che ogni cosa che succede al Grande Fratello è tipo: Ohhh, perché questo è il Grande Fratello quello “normale”, “quello meglio”, cioè è tutto come per dire che quello dell’anno scorso è tutto da boicottare...Io penso che alcuni elementi (e mi ci metto in mezzo anche io perché ne ho fatte di cavolate eh) però dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa un po’ così, è tutto un insieme. Ma poi tutto il cast? Cioè dici che hai sbagliato una Milena Miconi che è una santa donna? No, non puoi mettere in mezzo certe persone, non facciamo di tutta l’erba un fascio. Ricordiamoci però che nonostante tutto se noi siamo qui è perché lui ci ha dato una possibilità, non si spunta nel piatto dove si è mangiato.

Un pensiero condiviso anche da Micol, che non ha nascosto il suo dispiacere:

Non è una cosa che fa piacere, sicuramente non fa piacere. Lui ha detto: “abbiamo sbagliato il cast” però capisci che quando parli di aver sbagliato il cast è come se imputassi una parte della colpa al cast, alle persone? Io avrei detto: “abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, abbiamo sbagliato a gestire alcune situazioni”, semplicemente questo.

A proposito invece della notizia sulla presunta cucina da 13 mila euro richiesta dalla coppia ai fan, Tavassi ci ha tenuto a smentire e raccontare la verità:

Io e Micol ci abbiamo riso per giorni di sta cosa. La mia casa, che non è manco mia perché sto in affitto ha già una cucina dove non c’è manco il forno. Se mi dovessero regalare la cucina da 13 mila euro io non so manco se c’entra nel pianerottolo di casa. Dovrei prenderne solo un pezzo. Per me è follia, non so se è più folle chi inventa la storia o chi ci crede. Però noi abbiamo riso troppo. I nostri fan ci hanno regalato una cucina in miniatura per prendere in giro sta cosa, loro stanno sempre avanti.

