Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol ai ferri corti, lui sbotta: "Sono disgustato"

Gossip TV

Capodanno amaro per gli Incorvassi: Micol mortificata da Tavassi che perde la pazienza.

La notte scorsa tutti i Vipponi del Grande Fratello Vip hanno festeggiato insieme all'arrivo del nuovo anno. Nonostante i buoni propositi, l'incursione di Alfonso Signorini con un videomessaggio in cui li ha invitati a sorridere e non litigare, tra i coinquilini della casa il clima è tesissimo e ieri è andato in crisi anche un rapporto abbastanza solido come quello che lega Micol Incorvaia a Edoardo Tavassi.

GF Vip, lite tra Micol ed Edoardo Tavassi: lui le dice addio

Una battuta di quest'ultimo sul modo di vestirsi di Micol ha creato molto malessere da parte della sorella di Clizia che sfogandosi con Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Luca Onestini ha reso palese di essere stanca di subire mortificazioni.

“Mi è passata proprio la voglia. Non è la battuta, sono miliardi di battute tutte insieme. Mi ha rovinato sia il Natale che il Capodanno. Non me ne frega niente, io il Capodanno la trovo una festa di quelle in cui ci si deve per forza divertire. Io sono veramente la persona più autoironica, più tranquilla, però poi dopo un po’ anche basta. Il mio limite è proprio oltre, prima di arrivarci a questo limite! Ma c’è questa cosa in particolare che se me la fai pesare tutte le volte allora vuol dire che c’è qualcosa che non va, perdonami […] Io ogni volta che mi vesto la sera c’ho i problemi…io vorrei piacere a lui, non agli altri””.

Dopo lo sfogo con i suoi compagni d'avventura, Micol ha avuto un faccia a faccia con Tavassi e l'ex naufrago si è molto risentito del rimprovero:

“Sinceramente non so che dirti a parte che tu ti sia rovinato il Capodanno - ha affermato la Incorvaia - Ma sinceramente penso che tu te lo sia rovinato da solo, nel senso che hai avuto una reazione che io reputo spropositata rispetto a quella che era l’azione. L’errore l’hai fatto per primo tu, me l’avevi già rovinato tu e pretendevi pure che stessi lì a darti un bacio. Ti risulta che io sia una persona poco autoironica? Ti sei completamente bevuto il cervello? Te l’ho già fatto presente la scorsa volta."

Alle parole di Micol, Edoardo ha reagito molto indispettito, chiedendole anche successivamente di lasciare la roulotte:

“Sono sincero ok? Noi due ci bombardiamo di battute dalla mattina alla sera e tu sbrocchi per una battuta che è il 10% rispetto a quelle che ti faccio durante il giorno? Rovinarmi il Capodanno? L’hai voluto fare. Arriva il momento del coutdown? Vengo e mi allontani. Vengo di nuovo e mi allontani. Rivengo per darti un bacio, non vuoi il bacio. Sono venuto due volte. Al tavolo e poi sono venuto qua (in camera da letto, ndr). Se io e te ci prendiamo in giro a botta e risposta tutto il giorno, è come se adesso mi facessi una battuta sui capelli o il vestiario e me andassi. Non ti voglio vedere mai più, Non ti voglio sentire mai più, sono disgustato arrivederci. Te lo giuro sulla mia vita, su nonna. Ciao, complimenti, Antonella 2.0”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.