Grande Fratello Vip: Edoardo Tavassi critica i Rodriguez davanti ad Antonino

Edoardo Tavassi ha criticato Jeremias e Gustavo Rodriguez davanti ad Antonino Spinalbese.

Ieri sera al Grande Fratello Vip, tutti i Vipponi si sono intrattenuti in un nuovo gioco "Tutta la verità " e a turno hanno risposto ad alcune domande le cui risposte dovevano essere doverosamente sincere e qualora si fossero rifiutati avrebbe dovuto subire una punizione.

Gf Vip: Edoardo Tavassi torna a parlare dei Rodriguez, le critiche a Jeremias e la padre Gustavo

La prima domanda è stata fatta da Antonino Spinalbese che ha chiesto a Tavassi con chi dopo L'Isola dei Famosi non avrebbe mai più voluto avere a che fare. Edoardo ha risposto senza indugio Jeremias Rodriguez: “Un concorrente che non vorrei mai più vedere nel vecchio reality che ho fatto? Jeremias Rodriguez senza ombra di dubbio”, aggiungendo subito dopo anche il nome del padre Gustavo, entrambi ex naufraghi della scorsa edizione dell'adventure game di Canale 5.

Il fratello di Guendalina aveva già parlato di Jeremias ad Antonino, facendo presente che in vita tua non aveva mai conosciuto un tipo come lui.

“Ah certo, io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose - aveva dichiarato Edoardo parlando con Antonino - Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stra condiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto…mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro”.

Antonino, dal canto suo, non ha mai parlato del rapporto con l'ex cognato Jeremias mentre nei confronti di Cecilia l'hair stylist sembra abbia un'ottima considerazione. In passato infatti le ha rivolto parole di stima e affetto.

