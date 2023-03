Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli dopo la diretta: "Lei punta tutto su Antonella Fiordelisi"

Gossip TV

Edoardo Tavassi, dopo la lite in diretta, torna all'attacco contro l'opinionista del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli si sono resi protagonisti di un'accesa lite in diretta per "colpa" di Antonella Fiordelisi. Discussione che è stata ripresa nella notte dal concorrente romano che, parlando con i suoi compagni di avventura, ha sottolineato il comportamento aggressivo assunto dall'opinionista nei suoi confronti.

Lo sfogo di Tavassi contro la Bruganelli dopo la puntata del Gf Vip

Edoardo Tavassi è tornato all'attacco contro Sonia Bruganelli dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Al concorrente della settima edizione non è per niente piaciuto il comportamento dell'opinionista, che ha inveito contro di lui usando parole molto forti in diretta. Come riportato da Biccy, Tavassi è convinto che la Bruganelli faccia di tutto per difendere Antonella Fiordelisi e non rovinare la sua immagine:

Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente lei punti tutto su Antonella. Sonia punta molto su Antonella e non vuole sminuire la sua immagine, Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no.

Leggi anche Micol Incorvaia vuole lasciare il Gf Vip

Sonia potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così - ha concluso Edoardo - Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un c***o.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.