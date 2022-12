Grande Fratello Vip: Edoardo e Antonella hanno deciso di lasciarsi di comune accordo, il confronto [VIDEO]

Gossip TV

E' giunta al capolinea la storia d'amore nata al Gf Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: questa volta di comune accordo, hanno deciso di affrontare il percorso nel reality ognuno per la sua strada.

Gf Vip, è finita la storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

La decisione è stata presa consensualmente dopo alcuni giorni in cui i disaccordi e i malumori sembrano essere diventati insormontabili. Nelle ultime ore, il volto di Forum e l'influencer campana si sono scontrati ripetutamente e con toni molti accesi tanti da spingere entrambi ad una presa di posizione abbastanza netta e forse anche lucida, quella di allontanarsi perché la vicinanza dell'altro non li fa stare per nulla sereni.

A prendere l'iniziativa è stata Antonella che ha chiesto ad Edoardo di dedicarle un attimo per una comunicazione importante. “In questi giorni non sono stata per nulla bene, ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti”, ha esordito Antonella che ha aggiunto: “Sento che mi hai mancato di rispetto. Io preferisco per ora che ognuno stia dalla sua parte. Quindi sei solo, fai il tuo percorso e nulla, volevo dirti questo”

Donnamaria, con molta calma, ha dato ragione ad Antonella e ha replicato: "Siamo perfettamente d’accordo”. Nessuna scenata e nessuna lite, entrambi hanno preso la decisione con estrema freddezza contrariamente alle volte precedenti.

Il giovane romano non ha affatto gradito l'imitazione della Fiordelisi nei panni di Oriana, convinto ormai che lei non può essere la donna giusta per lui. Antonella si è risentita della reazione, convinta che non possa essere se stessa. Inoltre, dopo l'imitazione di Oriana questa volta nei panni dell'influencer campana, la Fiordelisi ha vissuto come una mancanza di rispetto gli atteggiamenti di Edoardo che sembrava divertito e compiaciuto delle attenzioni della venezuelana. Alla luce degli ultimi litigi, entrambi si sono sfogati con i propri compagni d'avventura, affermando che la relazione non possa più funzionare.

