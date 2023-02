Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sempre più vicino a Nicole Murgia

Gossip TV

fEdoardo pericolosamente vicino a Nicole: le ultime movimentate ore al Gf Vip.

Ultime ore concitate per i Donnalisi che, ancora una volta, sembrano giunti al bivio del loro rapporto. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono ancora distanti dopo l'ultima puntata del Gf Vip e i tentativi del romano di riconciliarsi con l'ex schermitrice campana sono risultati abbastanza vani.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia pericolosamente vicini

Nonostante la voglia di chiarire con Antonella, Edoardo si è mostrato nelle ultimi giorni trascorsi nella Casa molto vicino a Nicole Murgia tanto che il web ha iniziato immediatamente a mormorare e i fan della coppia dei Donnalisi a prendere le distanze dal giovane volto di Forum.

Le immagini di ieri hanno mostrato Edoardo e Nicole tenersi per mano per diverso tempo tra una caccola e un abbraccio. E non è finita qui perché stando a ciò che è emerso nei video degli attenti telespettatori di Twiter, la Murgia avrebbe raccontato a Milena Miconi che Donnamaria avrebbe provato a baciarla quando erano nel van la famosa notte in cui loro insieme a Tavassi e la Incorvaia hanno staccato i microfoni ambientali, vicenda per la quale sono stati puniti con la nomination. Antonella, almeno per il momento, non è a conoscenza di nulla ma probabilmente lo verrà a sapere nel corso della diretta di domani.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.