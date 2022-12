Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria pronto a lasciare Antonella Fiordelisi: "Ho sopportato di tutto, non ho più..."

Gossip TV

Il duro sfogo di Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip.

La storia nata al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è a rischio! Nelle ultime ore, il giovane volto di Forum ha infatti confessato a Oriana Marzoli di essere davvero stanco dei comportamenti infantili assunti nella Casa dalla giovane sportiva nei confronti di Antonino Spinalbese.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ai ferri corti al Gf Vip

Edoardo Donnamaria inizia a essere davvero stanco di alcuni atteggiamenti di Antonella Fiordelisi. I due concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sembrano non riuscire a trovare un equilibrio per viversi sereni la loro esperienza nella Casa e continuano a rendersi protagonisti di accesi confronti. Una situazione davvero pesante che, come riporta Biccy, ha portato il romano a sfogarsi con Oriana Marzoli:

Io certi atteggiamenti che ha non posso sopportarli ancora a lungo. A differenza sua non faccio le cose per darle fastidio. Lei mi fa passare la voglia. Ho sopportato di tutto per lei. Ormai fa certe cose che mi dico ‘non ci posso credere che l’ha detto seriamente’. Adesso non ho quella spinta verso di lei che avevo prima, quindi è un bruttissimo segno. Mi conosco e quando inizia questa sensazione non promette benissimo. Ha delle cose ripetute nel tempo che diventano cose gravi e pesanti. Ora ad esempio sbrocca perché dice che faccio il provolone con te. Mi ha pure detto ‘tu fai lo scemo con lei e io da domani farò la scema con Antonino e Luca Onestini’. Ma che modi sono ragazzi?

Leggi anche Riccardo Fogli squalificato: le reazione dei concorrenti

E ancora:

Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino. Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la Z**** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.