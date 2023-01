Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria lancia una frecciata a Daniele Dal Moro: "In ogni dinamica ci sta lui in mezzo"

Gossip TV

Edoardo Donnamaria critica il comportamento assunto da Daniele Dal Moro al Gf Vip nei confronti di Oriana Marzoli.

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è finito nel mirino di Edoardo Donnamaria. Parlando con Luca Onestini, Nicole Murgia e Oriana Marzoli, il giovane concorrente romano ha infatti criticato il comportamento ambiguo e contraddittorio dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro sotto accusa

Parlando con alcuni suoi compagni di gioco, Edoardo Donnamaria ha criticato l'atteggiamento assunto da Daniele Dal Moro al Grande fratello Vip. Secondo il giovane volto di Forum, il concorrente veneto, che ha sempre sostenuto di non voler entrare in determinate ‘dinamiche’ per apparire nei videoclip, continua a ritrovarsi sempre al centro delle discussioni nella Casa.

Come riporta Isa e Chia, Donnamaria ha infatti sottolineato che, solo nelle ultime ore, Dal Moro ha litigato con Oriana Marzoli, Nicole Murgia e Milena Miconi. Nono solo. Stando alle parole del giovane romano, il modello trascorrerebbe la maggior parte del tempo a ‘creare contenuti’ insieme ad Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese:

Daniele passa le giornate a discutere con Oriana, discutere con lei, discutere con quell’altro, a fare le cose con Nikita, Antonella, con Antonino…Ogni dinamica ci sta lui in mezzo. Mò, che lui dica che non gliene frega niente di fare sta roba…non esageriamo. Cioè nel senso…a me non me ne frega niente di fare sta roba, che non entro mai in una dinamica perché non me ne frega un ca…A lui gli frega ovviamente! Non è che se ne deve vergognare, ognuno c’ha la sua strategia.

