Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è venuto a sapere della verità dell'ex di Antonella Fiordalisi, la reazione

Donnamaria, squalificato dal Gf Vip ieri sera, ha già saputo di tutta la diatriba tra Gianluca Benincasa e la famiglia di Antonella e della confessione che fossero fidanzati prima di entrare nella Casa.

Edoardo Donnamaria, squalificato dal Gf Vip nel corso del 40esimo appuntamento dopo oltre 40 giorni di permanenza nella Casa, pare abbia già prontamente saputo di alcune spinose questioni relative alla fidanzata Antonella Fiordelisi.

Gf Vip, Edoardo Donnamria è venuto a conoscenza della situazione con l'ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa

Nel corso degli ultimi mesi infatti, sono state davvero numerose le interviste e le dichiarazioni di Gianluca Benicasa, il mental coach salernitano che ha attualmente una disputa (con tanto di denuncia) con la famiglia Fiordalisi.

Benincasa ha dichiarato di essere stato fidanzato con la Fiordalisi prima che lei entrasse nella Casa e che avevano deciso una sorta di accordo che le permettesse di fare e comportarsi da single non escludendo una relazione nel reality show per attirare maggiormente l'attenzione come spesso avviene con le coppie che nascono nella Casa.

Gianluca non ha riservato belle parole nei confronti di Donnamaria, tutt'altro. E non è nemmeno l'unico. A tuonare contro il giovane romano c'è stato spesso anche Francesco Chiofalo, altro ex fidanzato di Antonella. Ebbene, secondo quanto riferito dall'ìnfluencer Amedeo Venza, Edoardo sarebbe già al corrente di tutto.

"Edoardo Donnmaria è venuto a conoscenza di tutta la diatriba tra Gianluca (ex di Antonella) e la famiglia di lei...inoltre gli è stato riferito che Antonella e Giancluca erano ancora fidanzati. Ma a quanto pare lui vuole aspettarla fuori dal programma e continuare la storia d'amore."

Questa mattina, Edoardo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel corso di una diretta radiofonica su RTL 102.5 e parlandi di Antonella, ha dichiarato:

"Sono invitati tutti voi al mio matrimonio. Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale. Ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male."

