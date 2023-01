Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria critica Giulia Salemi che risponde con tweet al vetriolo

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip, Donnamaria tira in ballo Giulia Salemi che replica in maniera epica (ma accendendo qualche polemica)

Al Grande Fratello Vip, pare sia tornata l'armonia per i Donnalisi, che ieri, tra una coccola e l'altra, sono tornati a stuzzicarsi e ironizzare nei confronti delle tante persone tra gieffini e altri noti volti, non perdono occasione per parlare o criticare la loro storia.

Gf Vip, botta e risposta al veleno tra Edoardo Donnamaria e Giulia Salemi

Edoardo ha tirato in ballo anche Giulia Salemi che in puntata legge i tweet più divertenti o significativi da parte del popolo del web. Secondo quanto è emerso nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip, gli utenti erano per la maggior parte pro Antonella e l'influencer campana ha scherzato con il giovane romano parlando dei tweet scritti in suo favore.

"Stai attenta Giulia Salemi - ha dichiarato Donnamaria - Stai attenta Salemi, che qua è un’attimo che uno sbrocca. Poi quando mi inc*zzo, se bevo un pochettino, poi le cose non me le tengo più. Giulietta Salemi attenta ai tweet che leggi in puntata. Diciamo che io ti denuncio alla polizia. Diciamo così!"

La risposta della Salemi non è tardata ad arrivare. Giulia ha risposto un "cinguettio" epico che ha sollevato anche polemiche da parte dei fan di Edoardo: "Sto tremando tutta Edobau" ha scritto l'influencer, facendo riferimento alle volte in cui il gieffino è stato apostrofato come il cagnolino della Fiordelisi.

Come detto, se in molti hanno apprezzato il commento di Giulia altri hanno fatto notare che Edoardo stava semplicemente scherzando e che anche a lei, in passato, hanno fatto presente che il suo fidanzato avesse lo stesso appellativo e non ne fosse affatto contenta.

Sto tremando tutta EdoBau 🤣 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 6, 2023

