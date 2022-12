Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria attacca Antonino Spinalbese: "È un comportamento orrendo"

Gossip TV

Edoardo Donnamaria critica duramente il comportamento assunto da Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli al Gf Vip.

Stasera, lunedì 5 dicembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa Edoardo Donnamaria ha duramente attaccato Antonino Spinalbese, reo di non essersi comportato per niente bene con Oriana Marzoli.

Antonino Spinalbese criticato da Edoardo Donnamaria al Gf Vip

Antonino Spinalbese è finito nel mirino di Edoardo Donnamaria. Il motivo? Al giovane concorrente romano della settima edizione del Grande Fratello Vip non è per niente piaciuto il modo in cui l'ex di Belen Rodriguez ha trattato Oriana Marzoli. Come riportato da Biccy, il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha confessato:

Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti. La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tr****ta e poi l’ha mollata. Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero nulla. Questo per riuscire nello scopo di portarla a quel punto. Lei però aveva davvero un interesse e lui come l’ha smollata? Con la scusa che lei non è abbastanza profonda e non ha reagito come voleva alle frasi sulla figlia. Io questa cosa l’ho fatta da ragazzino e credo anche molti altri uomini. Poi a 23 anni le cose sono cambiate. Quando sono stato male per amore per una cosa simile non l’ho più fatto. Se vedevo che una ragazza era coinvolta e io non ricambiavo, nemmeno ci provavo a concludere.

Leggi anche Nikita Pelizon smaschera Luca Onestini

Di questo discorso ho parlato anche con Antonella e lei mi ha dato torto e ha dato ragione a lui. Io le ho detto ‘Guarda che è chiaro che lui se la voleva s**à e poi l’ha mandata a fanc**o. Quello secondo me è sbagliato e non se fa’. Lei lo difendeva a spada tratta dicendo ‘no ma lui è stato bravissimo che l’ha mollata, avrebbe potuto usare la ship e non l’ha fatto’. Io continuavo a dirle ‘per me è un comportamento di m***a, uno che ti tr**ba e poi il giorno dopo ti dà un calcio nel c**o è orrendo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.