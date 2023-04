Grande Fratello Vip, è tutto pilotato? Ecco cosa ha risposto un ex gieffino

Gossip TV

Il Grande Fratello Vip è pilotato? A meno di una settimana dalla finale dell'edizione di quest'anno, arrivano le parole di un ex gieffino. Vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Spesso ci si è chiesti se il Grande Fratello Vip sia un reality pilotato: non sono mai mancate le polemiche e nel corso delle edizioni più volte sono volate accuse dell'influenza degli autori del programma con i concorrenti e molto altro. Ora, a paralre è un ex gieffino, Gennaro Lillo, che ha partecipato all'ultima edizione non vip del reality.

Grande Fratello Vip, è tutto pilotato?

Lillo, infatti, che ha rilasciato un'intervista a Espresso Podcast, ha risposto così quando gli hanno chiesto se secono lui il reality di Canale 5 è pilotato:

"Quante robe ci dicono di fare? Ok, vi dico i segreti del GF. Io ho partecipato alla versione normale. Quello non è pagato. Co il GFRVip prendi dei soldi come cachet, quello normale no! Io no ho percepito neppure un euro. Il mio era quello classico e non ho mai avuto alcuna direzione. Giuro, non mi hanno mai pilotato a fare qualcosa. Sono stato il primo a entrare e poi sono arrivato in finale l'8 giugno."

Anche sulle modalità con cui - in occasioni straordinarie - ai gieffini era concesso uscire dal programma temporaneamente (pensate a questa edizione con Antonino Spinalbese) Lillo ha raccontato un suo aneddoto:

"C'erano le elezioni, non possono negarti il diritto di voto. Loro ti chiamano nel confessionale e ti dicono 'nella tua regione ci sono le elezioni". Io dissi subito di sì, così organizzano e ti fanno uscire di mattina presto. Ero da due mesi lì dentro, mi hanno scortato e mi hanno accompagnato dentro di nuovo. Mi hanno fatto scortare anche dalla Polizia Municipale per tornare a Roma, a Cinecittà."

