Grande Fratello Vip, è a rischio la programmazione dopo i casi di Covid nella casa

Sabato 12 novembre un comunicato ufficiale della produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato che nella casa sono stati rilevati 4 casi di Covid-19. Ora, la programmazione del GFVip è a rischio? Scopriamolo insieme.

Dopo l'annuncio di 4 casi di Covid-19 all'interno della casa del Grande Fratello Vip, la produzione del programma condotto da Alfonso Signorini ha emanato un comunicato ufficiale in cui veniva annullato il televoto previsto per questa settimana. Ma cosa succederà alla programmazione?

GFVip, la programmazione è a rischio?

Nella casa sono stati rilevati ben 4 casi di Covid-19 e questo ha gettato nel panico i concorrenti della casa: i contagiati sono stati messi in isolamento e si tratta di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

A loro si aggiunge anche l'ex gieffina Pamela Prati, fresca di eliminazione dalla casa con la puntata di giovedì 10 novembre e che ha dato l'annuncio sui suoi social di essere anche lei positiva.

La produzione ha adottato tutte le misure necessarie per contenere il contagio, come riferito in questo comunicato ufficiale:

" A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti. E i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività. Si tratta di Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni. Sono stati subito isolati e quindi è stata loro fatta momentaneamente lasciare la Casa. Questo in attesa di poterli far rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio."

Di fronte a questa situazione è stato ritenuto necessario sospendere il televoto, con cui si sarebbero decise le sorti dei seguenti gieffini: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan. Un ulteriore comunicato ha riferiro che gli utenti che avevano partecipato con un sms al televoto saranno rimborsati.

Ma cosa succederà, invece, alla programmazione? La puntata di questa sera, lunedì 14 novembre, andrà in onda regolarmente, ma non sembra essere lo stesso per quella di giovedì.

Infatti, sembra certo che il doppio appuntamento settimanale con il GFVip sarà sospeso finché la situazione non rientrerà e si ridurrà alla sola messa in onda della puntata del lunedì.