Grande Fratello Vip, duro sfogo di Samantha De Grenet: "Non va mai bene nulla"

Gossip TV

Samantha si lascia andare a un duro sfogo al Grande Fratello Vip in compagnia di Stefania.

Stasera, lunedì 22 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Samantha De Grenet si è sfogata con Stefania Orlando riguardo le critiche e degli insulti provenienti dai numerosi telespettatori del reality show di Alfonso Signorini.

Samantha De Grenet si sfoga con Stefania Orlando al Gf Vip

A distanza di alcune ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Samantha si è lasciata andare a un duro sfogo con Stefania. "Hanno da dire su tutti, su quelli che hanno avuto una carriera, su quelli che non l’hanno ancora avuta anche, mentre su quelli che la stanno avendo dicono che si rovinano" ha dichiarato la conduttrice romana parlando delle pesanti critiche ricevute nel corso dei mesi passati nella Casa "Se io voglio fare un’esperienza nuova la faccio!".

Dopo aver ascoltato con attenzione le parole della Orlando, la De Grenet ha spiegato il suo punto di vista: "É come quando fai beneficenza…se la fai e lo dici vuoi solo farti vedere, se non la fai ti criticano…Qualsiasi cosa tu faccia non va mai bene nulla".

Leggi anche Pierpaolo Pretelli malinconico per Giulia Salemi

A dire la sua sulla questione é stato anche Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ironizzato su come all’inizio del suo percorso al Gf Vip nessuno credeva nelle sue capacità e qualità, tanto da ricevere molte critiche e insulti non di poco conto. Per Stefania e Samantha potrebbero essere le ultime ore nella Casa. Ricordiamo infatti che le due concorrenti sono al televoto insieme ad Andrea Zenga.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.