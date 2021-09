Grande Fratello Vip duro scontro tra Soleil, Samy e Ainett, che sbotta: "La massacro"

Gossip TV

Scoppia un'accesa discussione tra Soleil, Samy e Ainett nella Casa del Grande Fratello Vip.

Serata di fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver litigato con Alex Belli, Samy Youssef si è reso protagonista di una nuova discussione con Soleil Sorge. A prendere le difese del modello, però, ci ha pensato Ainett Stephens che ha duramente attaccato la bella influencer italo-americana.

Soleil Sorge nel mirino di Samy Youssef e Ainett Stephens

La lite tra Alex e Samy, come riporta Biccy, ha dato il via a una nuova discussione tra Soleil e Ainett. "Ma non c’è bisogno che urli, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare sembrate delle scimmie" ha sbottato l'influencer infastidita dalle urla di Samy e Ainett. Un comportamento che ha fatto infuriare la Gatta Nera, che ha attaccato la Sorge: "Anche lui sta urlando, anche lui sta urlando, anche lui sta urlando! Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare la gente. Parli proprio te guarda, non mi fare la morale di urlare, perché se c’è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto".

E ancora: "Non mi fare la morale mia cara. Davvero non ci provare a fare la morale. Samy fin dall’inizio ha cercato di parlare tranquillamente con Alex. Mentre Belli ha avuto un tono di arroganza dicendo ‘qui si mette male’. Teniamo i piedi per terra, perché qui siamo tutti uguali. […] Il Re Leone e la regina devono darsi una bella calmata". Ainett ha continuato il suo sfogo contro Soleil in camera blu con Clarissa Selassié: "A me non ribalta niente, vedrai che io venerdì la massacro e punto".

Intanto Samy, in giardino con il resto del gruppo, si è scagliato contro Soleil: "Sei la prima che parla sopra tutti, l’abbiamo visto tutti. Non parlare quindi di me e Alex. Io falso? Tu sei andata a dire a una persona che ti ama che è uno stalker. L’hai fatto passare malissimo te. Ho sempre dato ragione a Gianmaria, quindi stai bona". "Tu sei proprio un ignorante" ha prontamente replicato l'influencer cercando di difendersi dalle critiche "Sei un gran falso che sei venuto da me a dirmi che avevi capito la mia situazione con Gianmaria e adesso la tiri fuori così perché ti fa comodo. E stai buona lo dici a tua sorella".

