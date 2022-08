Grande Fratello Vip: due ex amati e discussi gieffini nel cast di Avanti un Altro, ecco di chi si tratta

Gossip TV

Buone notizie per tutti i fan del Grande Fratello Vip. Nel cast della nuova stagione di Avanti Un Altro, il popolare programma condotto da Paolo Bonolis, ci saranno due ex amati e discussi gieffini dell'ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini, ovvero Sophie Codegoni e Giucas Casella.

Sophie Codegoni e Giucas Casella dal Gf Vip ad Avanti un Altro

Dopo aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è pronta a tornare sul piccolo schermo in un ruolo inedito. La bella modella ed ex tronista di Uomini e Donne sarà la nuova Bonas di Avanti un Altro. Intervistata dal settimanale Chi, la compagna di Alessandro Basciano ha dichiarato:

Sarò la nuova Bonas di Avanti Un Altro. Io ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolios per me è motivo di orgoglio immenso. In primis l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre.

Quando inizierà Avanti Un Altro? Fosse per me anche oggi. Ho voglia di lavorare, di apprendere, di imparare. Però credo a metà settembre. Comunque sono fortunata perché c’è casa di Alessandro a Roma, quindi non dovrò fare traslochi. Anzi, le do una notizia: in questo momento dobbiamo cercare una casa più grande perché lui aveva una dimora da single. Una casa nuova da arredare insieme, che mi auguro poi possa diventare la nostra casa dove costruire e far crescere la nostra famiglia.

Sophie, però, non sarà l'unica ex gieffina a far parte del cast di Avanti un Altro. Come si legge nelle Chicche di Gossip di Chi, accanto alla Codegoni ritroveremo anche Giucas Casella nel ruolo del mago:

Non ci sarà soltanto l’ingresso di Sophie Codegoni nel ruolo di “Bonas” ad Avanti un altro, la trasmissione di Paolo Bonolis. Il programma vedrà un altro ex gieffino prender parte al salottino di Paolo: Giucas Casella, nel ruolo di “mago”. Anche questa è un’idea che porta la firma di Sonia Bruganelli.

