Grande Fratello Vip, dopo le gelide parole di Barù a Verissimo, arriva la sorprendente reazione di Jessica: fan increduli

Dopo le recenti dichiarazioni dell'ex gieffino a Verissimo, Jessica Selassié lascia tutti senza parole: ecco cosa è successo tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata odierna di Verissimo, è tornato ospite il foodblogger toscano, tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Barù Gaetani. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, l'ex gieffino è tornato a parlare di Jessica Selassié, mostrando una certa insofferenza sull'argomento.

Le dichiarazioni di Barù sono apparse gelide e perentorie nei confronti della sua ex compagna d'avventura che, poco dopo, ha avuto una sorprendente reazione che ha lasciato i fan dei Jerù increduli.

Jessica, qualche minuto fa, ha infatti deciso di unfolloware Barù su Instagram. Una presa di posizione piuttosto chiara che fa intendere palesemente una certa delusione per le parole dell'ex gieffino rilasciate nel talk show di Canale 5.

Il nipote di Costatino di Gherardesca ha dichiarato di aver rivisto solo Davide Silvestri tra gli ex compagni d'avventura, affermando che tutte le persone che aveva voglia di rivedere, le ha riviste. E non è finita qui perché Barù ha inoltre affermato di voler mettere un punto sulla storia con Jessica "perché non è mai esista":

"Non l’ho ancora vista. Ho visto Davide due volte e nessun altro. Si certo che mi fa piacere vederla. Ma basta, no non è imbarazzante. La gente che voglio vedere l’ho vista, anche lei non mi dispiacerebbe vedere ma lasciamole fare le sue cose. Poi ora voglio fare un viaggio, ho un sacco di cose da fare. Devo andare a New York a trovare mia sorella e poi volevo fare un’altra cosa che non ti posso dire. Però quando la faccio te la dirò."

"Vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto, un amore profondo per un’amica. La volevo? Io voglio tante cose, ma come si può dire. No, lasciamo stare. Non è la fascia oraria giusta. Se mi innamoro, mi innamoro e lo faccio sapere alla persona di cui sono innamorato. Non sono timido."