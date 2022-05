Grande Fratello Vip: dopo l’addio a Manuel, Lulù al centro di un gossip con LDA

Gossip TV

Cosa c’è tra LDA, ex volto di Amici, e Lulù Selassié, protagonista del Grande Fratello Vip?

Nelle ultime ore il nome di Lulù Selassié è apparso vicino a quello di LDA, cantante della ventunesima edizione di Amici nonché figlio di Gigi D’Alessio. Tra i due c’è del tenero? Ecco cosa è successo alla protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo l’addio a Manuel Bortuzzo.

Lulù con LDA: che succede?

Nelle ultime settimane si è parlato a lungo dell’improvvisa rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, comunicata dallo sportivo tramite Ansa, che ha lasciato l’amaro in bocca ai fan del Grande Fratello Vip. Mentre Manuel racconta la sua versione dei fatti, discolpando la famiglia per la fine della relazione, Lulù confida di non stare bene e di volersi dedicare a nuovi progetti per smettere di pensare a questa brutta situazione. Proprio per questo su Twitter, i fan della principessa etiope si sono scatenati, associando il nome di Lulù a quello di LDA, eliminato dal Serale di Amici.

Il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, è in procinto di rilasciare il video musicale del nuovo brano “Bandana” e i fan hanno proposto al cantante di prendere Lulù come protagonista femminile. Non è un segreto che l’ex gieffina nutra un amore smisurato per la musica, mostrato spesso e volentieri nella casa di Cinecittà e ribadito più volte quando ha espresso l’intenzione di lanciarsi nel mondo musicale come cantante. Vedendo i suoi fan chiedere ad LDA di prenderla per la clip, Lulù ha incoraggiato tutti a continuare ammettendo:

“Adoro i cantanti napoletani, è vero! LDA ha davvero letto ad alta voce il tuo tweet? Voglio fare la cantante, voi continuate pure”.

Insomma, niente gossip scabrosi o sentimentali questa volta, ma solo al prospettiva che LDA e Lulù si trovino insieme sullo stesso set, con tanto di intramezzo rap offerto dalla principessa etiope.

