Grande Fratello Vip, Lulù Selassié interrompe il silenzio stampa: ''Non dormo, sono molto triste''

Su Instagram, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip torna a parlare dopo la rottura con Manuel Bortuzzo.

Sono giorni difficili per Lulù Selassié, che è stata piantata in asso da Manuel Bortuzzo dopo pochi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Mentre lo sportivo spiega le cause che lo hanno portato a prendere questa dolorosa decisione, Lulù si sfoga con le fan su Instagram ribadendo di non aver nulla contro il suo ex fidanzato.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié si sfoga sui social

Lulù Selassié, la fatina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sta vivendo un periodo molto buio, dopo l’addio definitivo a Manuel Bortuzzo. Lo sportivo ha affidato ad un comunicato Ansa il compito di rivelare al mondo che la sua storia d’amore con la principessa etiope si è conclusa, lasciando Lulù sgomenta. L’ex gieffina ha ammesso di non provare rancore nei confronti di Manuel, certa che sia stata la presenza di Franco Bortuzzo a determinare la rottura. Nelle ultime ore, Selassié è tornata a sfogarsi sui social, ammutendo:

“Come va? Diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali. Sto pensando molto al lavoro ovviamente, anche per questa situazione. Anche se tra poco è il compleanno di Manu. Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno. In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio. Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste”.

Lo sfogo di Lulù ha fatto intenerire i fan, che notano quanto la principessa stia cercando di distrarsi dalla situazione. Nel frattempo, Manuel è tornato a parlare della Selassié, mettendo in chiaro che il padre Franco non ha alcuna colpa.

