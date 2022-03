Grande Fratello Vip, dopo il caos in Puntata, Maria Monsè affonda Lulù: ''Si è tolta la maschera''

Gossip TV

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip al vetriolo contro Lulù Selassié.

Lulù Selassié si trova al centro di una gigantesca polemica e soffre molto dopo la puntata del Grande Fratello Vip. La principessa etiope ha incassato diverse critiche per il suo atteggiamento, finendo con il creare caos durante la diretta. Maria Monsè, certamente non la sua fan numero uno, affonda Lulù e rivela cosa pensa realmente della principessa etiope.

Grande Fratello Vip, Lulù nel mirino di Maria Monsè

Da diverso tempo i fan del Grande Fratello Vip hanno fatto notare come le reazioni di Lulù Selassié siano spesso ingiustificate e troppo irrazionali, talvolta dispotiche quando si parla del rapporto con la sorella Jessica, al punto da iniziare a far mormorare i telespettatori che iniziano a boicottare la possibile vittoria della principessa etiope. Nel corso dell’ultima puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini, Lulù si è trovata al centro di diverse polemiche ed è rimasta molto ferita dai commenti sul suo conto. In particolare, le osservazioni di Davide Silvestri hanno portato Lulù a crollare nella notte, dopo la difficile diretta.

Secondo Maria Monsè, tuttavia, la gieffina starebbe finalmente facendo vedere chi è davvero sotto quello strato di rosa e luccichii. La showgirl, ricordiamo, non è una grande fan delle principesse dal momento che ha trascorso i pochi giorni di permanenza al Gf Vip a discutere con loro, e ora a Mattino 5 affonda la lama. “Io che sono una profonda conoscitrice di tutto il mondo di Lulù, tutto quello che la circonda, sono felicissima che finalmente la verità sta uscendo fuori. Si è tolta la maschera”, ha sbottato Maria certa che Lulù si sia riparata dietro la maschera dell’ingenuità per nascondere la propria cattiveria.

In studio non tutti sono d’accordo con Maria e c’è anche chi difende la gieffina, trovandola semplicemente una ragazza giovane e complessa, certamente segnata da un passato difficile e non facile da dimenticare. Nel frattempo, Lulù e Jessica hanno fatto infuriare anche Manila Nazzaro, che trova di cattivo gusto il loro appello sulla vittoria finale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.