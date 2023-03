Grande Fratello Vip, Donnamaria smette di seguire Micol ed esplode la polemica ed Edoardo risponde

Gossip TV

Il nomignolo EdoBau schizza in tendenza su Twitter: la reazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria, reduce dalla sua avventura al Gf Vip, ha subito raggiunto la sua Antonella, appena l'influencer campana ha detto addio alla Casa dopo essere stata sorprendentemente eliminata nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria smette di seguire Clizia Incorvaia, Twitter lo deride e lui risponde

Con la Fiordelisi, come testimoniato dai social, il giovane romano è inseparabile e i due sembrano più felici che mai. Nelle ultime ore, al di là dei piacevoli momenti con Antonella, alcune mosse su Instagram dell'ex gieffino hanno fatto immediatamente mormorare il web.

Edoardo ha infatti smesso di seguire su Ig, Clizia Incorvaia e la sorella Micol e molti hanno pensato che tale mossa sia stata voluta da Antonella Fiordelisi in cui rapporti con le sorelle Incorvaia non sono di certo idilliaci.

#incorvassi #gfvip

ricapitolando edobau ha:

- smesso di seguire Micol per compiacere la sua fidanzata.

- non risposto alla Murgia con cui era diventato amico in casa.

- messo il segui a 💎 e non a Onestini che lo consolava fino a tarda mattinata.



Meglio perderlo che trovarlo — 🎄❄️✨eternal✨❄️🎄 (@99Ginca) March 24, 2023

Torno e scopro che edobau è tornato e ha unfollowato Micol sotto minaccia della dottoressa di levargli i croccantini per una settimana

Bentornato #donnalisi #incorvassi pic.twitter.com/OuWUzCixKb — Jess🐍🐍 (@macheansiaaaa) March 24, 2023

Tolti i segui, il popolo di Twitter ha mandato in tendenza l'hashtag ironico "Edobau", sottolineando, come già facevano notare nel reality, la sottomissione di Donnamaria nei confronti di Antonella per la quale sarebbe il suo cagnolino. L'ex gieffino ha quindi a sua volta pubblicata un tweet di risposta abbastanza eloquente. Edoardo ha fatto il verso del cane e ha pubblicato un video in cui è intento a fare il gesto dell'ombrello.