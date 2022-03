Grande Fratello Vip, ''Delia Duran? Mi fa pena'': durissimo attacco alla gieffina

Gossip TV

Mila Suarez torna a pungere Delia Duran, finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Delia Duran è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata in Casa dopo diversi mesi, per prendersi una pausa dal rapporto con Alex Belli dopo aver visto il compagno fin troppo vicino a Soleil Sorge, la showgirl venezuelana è approdata di diritto alla Finale. Ma c’è chi non riesce a vedere questo percorso come un riscatto, a causa della presenza costante di Belli nelle decisioni di Delia.

Grande Fratello Vip, Mila Suarez torna a parlare di Alex e Delia

La pantera venezuelana ha portato scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip, costringendo Soleil Sorge a prendere una decisione sul rapporto con Alex Belli e mettendo l’attore davanti all'evidenza delle sue colpe. Delia ha mostrato il suo lato più fragile, conquistando il pubblico che l’ha premiata con un posto in Finale. Fatto che ha provocato non poche polemiche, dato che ci sono concorrenti che hanno fatto un percorso molto più lungo e vorrebbero poter conquistare il montepremi, come le sorelle Selassié che non hanno nascosto di aver bisogno di soldi.

Nonostante le polemiche, Delia continua la sua avventura al Gf Vip a testa alta, cercando di prendere coscienza del rapporto con Belli e di come potrà evolvere in futuro. Secondo Mila Suarez, storica ex dell’attore, Duran non sarebbe tuttavia ancora libera dal giogo di Alex e dalla sua manipolazione. “Delia è manipolata, mi fa pena. Alex è bravo a manipolare le donne, lo faceva anche con me, però me ne sono andata… Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà”, ha ammesso Suarez ai microfoni di Nuovo.

“Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato, come abbiamo fatto io e Katarina, ma Delia non ne è capace perché, come dice Alex, è una donna molto fragile”, ha spiegato Mila sinceramente dispiaciuta per la gieffina. Mila, poi, ha parlato anche del rapporto creatosi tra Soleil e Alex che, sebbene ora sembra essere stato messo definitivamente in pausa per volere dell’influencer, secondo lei sarebbe nato da un’iniziale infatuazione di Sorge.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.