Grande Fratello Vip, Delia Duran: "Ho avuto una storia con Aida Yespica", la regia censura

Gossip TV

Nuova confessione bollente della modella sudamericana al Grande Fratello Vip

Nuove scottanti confessioni al Grande Fratello Vip. La modella venezuelana, Delia Duran, moglie di Alex Belli, è tornata a far parlare di sé, chiacchierando a tu per tu con Miriana Trevisan. Come riportato dal portale Biccy, la Duran ha confessato che il suo prototipo di donna, corrisponde alla bellissima sudamericana Aida Yespica con la quale la moglie di Alex, avrebbe avuto un flirt:

"La pantera sud americana per spiegarle bene il suo tipo ideale le ha fatto il nome di Aida Yespica, specificando di aver “avuto un’esperienza” con lei. Il racconto è avvenuto in diretta nella seconda regia, ma non appena è stato fatto il nome dell’ex gieffina l’audio è stato tolto lasciandoci sul più bello del racconto. Insomma: Venezuela chiama Venezuela", scrive Biccy.

Il racconto di Delia quindi sarebbe stato censurato dalla regia. Nel corso di un'intervista a Rivelo su Real Time, la Yespica aveva dichiarato a Lorella Boccia di essere stata innamorata follemente di una donna: "In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti".

Delia, nel corso della sua avventura televisiva al GF Vip, ha ammesso più volte di essere bisessuale e di amare anche le donne. La moglie di Belli ha anche confessato di aver avuto un rapporto a tre con il marito e un'altra donna.

"Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno ******. A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa. Questo è per farti capire come mai eravamo complici. Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere. A me piacciono anche le donne!".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.