Grande Fratello Vip, Delia Duran ammette: ''L’amore per Alex è ancora attivo''

Gossip TV

Delia Duran riflette sul rapporto con Alex Belli, svelando perché ha voluto prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Delia Duran continua a riflettere sulla sua storia d’amore con Alex Belli, consapevole del fatto che tutti siano certi che l’attore sia invaghito di Soleil Sorge, ma non abbia il coraggio di comunicare la sua scelta artistica alla compagna. Nonostante le perplessità di alcuni inquilini del Grande Fratello Vip, che vedono la showgirl sudamericana in netta difficoltà, Duran ammette di provare ancora amore per Alex e di essere disposta a concedergli un’ultima chance.

Grande Fratello Vip, Delia Duran ancora innamorata di Belli

L’ingresso di Delia Duran nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto arricciare il naso a molti telespettatori, certi che la showgirl sudamericana avrebbe portato il caos a Cinecittà minando gli equilibri costruiti, a fatica, nel corso dei lunghi mesi di reclusione. Delia, invece, ha saputo farsi apprezzare da tutti, facendo ricredere molti sul proprio conto. Secondo i gieffini, infatti, Duran non starebbe giocando come ipotizzato all’inizio, per creare una messinscena con Alex Belli e continuare ad avere i riflettori puntati, bensì starebbe soffrendo con sincerità. Rimane il dubbio sulle intenzioni di Delia, dal momento che alcuni non hanno apprezzato la scelta di cercare risposte al Gf Vip invece che affrontare insieme i problemi di coppia, come sottolineato più volte da Soleil Sorge, causa primaria della crisi tra Delia e Alex.

Mentre le due gieffine fanno pace, suscitando le amare critiche di Biagio D’Anelli, l’attore sembra aver lasciato il Bel Paese per allontanarsi dalla critica situazione, senza tuttavia poter informare Duran. Quest’ultima si aggira per la casa come un’anima in pena, sfogandosi con tutti coloro che le prestano attenzione. "Vediamo come si comporta. Mi ha fatto stare più tranquilla quella lettera, anche se è una cosa paradossale e mi mette in confusione […] Vorrei di nuovo quella capacità che avevamo. Magari quello che ha fatto, lo ha fatto per non ferirmi […] Io ero combattuta sul fatto di venire qua, volevo dargli lo spazio di capire quanto ci tiene. Gli sto dando un’altra possibilità per dimostrarmi. Ancora è attivo questo amore”, ha spiegato Delia a Federica Calemme.

La modella, pur mantenendo un certo tatto con la collega, ha fatto intendere che bisognerebbe riflettere bene prima di perdonare Alex, non tanto per il tradimento quanto per le mancanze di rispetto susseguitesi nel corso dei mesi: "Doveva essere lui a difendere il vostro amore, perché le sbandate possono capitare, ma se tu a dover decidere se vuoi avere quel tipo di persona affianco per il resto della tua vita. Uno non ti deve incolpare se vuoi stare con lui, però ti ha mancato di rispetto. Forse lui si è accorto dopo di provare un sentimento così forte […] Tu devi ascoltare solo te stessa, non le altre persone”, ha chiosato Federica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.