Grande Fratello Vip, Davide Silvestri contro Soleil Sorge: ''Non è la paladina della giustizia''

Davide Silvestri stanco di Soleil Sorge. Il gieffino si lamenta dell’eccessiva schiettezza della collega con Alex Belli.

Soleil Sorge torna al centro delle polemiche dopo giorni di calma piatta al Grande Fratello Vip. Tra la situazione complicata con Alex Belli, i rimproveri di Delia Duran e la lite con Manila Nazzaro, la bionda influencer ha deciso di non lasciar correre e difendersi, spesso scatenando in prima persona liti del tutto evitabili. Davide Silvestri commenta, indispettito, il comportamento di Soleil.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri critica Soleil Sorge

Nella Casa del Grande Fratello Vip non c’è pace. Soleil Sorge è tornata a vestire i panni di prima donna della Casa più spiata d’Italia, trovandosi immischiata in diverse situazioni critiche. Prima il bacio e le attenzioni ricevute da Alex Belli, che hanno fatto infuriare la moglie Delia Duran. Poi la violenta discussione con Manila Nazzaro e le insinuazioni pesanti su Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. La milanese ne ha per tutti e non ha intenzione di tacere quando qualcuno o qualcosa va contro i propri principi.

Pur apprezzando molto la compagnia di Soleil, Davide Silvestri è giunto ad una conclusione sul carattere dell’influencer. Parlando con Belli, l’attore ha criticato apertamente la vena polemica di Sorge, ammettendo: “Le ho detto che non può dire sempre tutto quello che pensa, non vuol dire essere falsa. Il tuo pensiero tienilo anche per te, non fare la paladina della giustizia […] Ma sei scema. Perché litiga con tutti? Sbaglia i tempi e i modi. Quello che dice può anche essere vero, costruttivo ma non è questo il modo. Non puoi dire a tutti quello che pensi, perché alla gente non frega”.

Alex si è trovato d’accordo con Davide e ha chiosato: “Non è che dobbiamo difenderla per partito preso. Se siamo suoi amici dobbiamo anche dirle le cose”. La presa di coscienza dei due attori poterà ad un progressivo allontanamento, che renderà Soleil nuovamente sola contro tutti?

