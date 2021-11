Grande Fratello Vip, Soleil Sorge fa insinuazioni pesanti su Sophie Codegoni e Lulù Selassiè (VIDEO)

Gossip TV

Soleil Sorge si difende e accusa Sophie Codegoni e Lulù Selassiè di avere interesse per Alex Belli.

Soleil Sorge è rimasta molto turbata dall’incontro con Delia Duran, che ha accusato la bionda influencer di voler sedurre il marito Alex Belli. Mentre l’attore minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip per salvare il proprio matrimonio, Soleil si sfoga e lancia pesanti insinuazioni sul conto di Sophie Codegoni e Lulù Selassiè.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Sophie Codegoni e Lulù Selassiè

Dopo aver deciso di portare avanti il rapporto speciale nato con Alex Belli, Soleil Sorge si è vista costretta ad un confronto infuocato con Delia Duran. La showgirl ha accusato l’influencer di non aver avuto rispetto per la situazione sentimentale di Alex, facendo storcere il naso ai fan del Grande Fratello Vip, che avrebbero voluto vederla scagliarsi contro il marito piuttosto che contro Soleil. Dopo la puntata, mentre Alex è scoppiato in lacrime per alcune urla offensive sul suo conto, Soleil si è sfogata e si è detta molto dispiaciuta per la reazione di Delia, che ha usato parole forti nei suoi confronti senza conoscere la verità sul rapporto con Belli.

La gieffina ha ammesso di essere preoccupata per la reazione dell’uomo che l’attende fuori, e del quale si è detta innamorata, e al contempo offesa per essere stata trattata in quel modo dalla Duran. Secondo Sorge, infatti, lei dovrebbe temere la vicinanza di Alex ad altre donne della Casa, come Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. “Il bacio lo ha fatto anche con Sophie e con Lulù. Con loro non ha lo stesso rapporto che ha con me, e dovrebbe essere ancora peggio, visto che noi siamo amici. E dall’altra parte, Sophie aveva interesse sin dal suo ingresso. Ha limonato prima con lei durante il bacio cinematografico. Mi dispiace passare per gatta morta, quando invece altre due lo sono”, ha sbottato Soleil. Secondo l’influencer, dunque, Sophie avrebbe mascherato il suo interesse per Alex, così come Lulù, mentre lei avrebbe agito alla luce del sole proprio in virtù della certezza che con l’attore è pura amicizia.

Per Soleil, Lulù e Sophie sono gattemorte, lei invece no.

(p.s. Il bacio da Lulù Alex se l'è preso con la forza quindi trovo assurdo pure metterla in mezzo ma vabbè)#gfvip pic.twitter.com/pc0LU38z7c — BL (@rainbow20202020) November 6, 2021

