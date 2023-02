Grande Fratello Vip, Davide Donadei risponde stizzito al tweet di Chiara Rabbi

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei ha replicato al tweet letto durante l'ultima puntata del Gf Vip da parte della sua ex fidanzata, Chiara Rabbi.

Non è finita nel migliore dei modi la puntata del Gf Vip per Davide Donadei.

GF Vip, "Chiara?" Andasse a fancu**"

L'ex tronista pugliese ha avuto modo di leggere in diretta un tweet di Chiara Rabbi, sua ex fidanzata conosciuta del dating show di Uomini e Donne. La Rabbi ha cinguettato contro il suo ex, rendendo palese di essere stata tradita durante la loro relazione. L'ex corteggiatrice, commentando ciò che è accaduto ad Antonella Fiordelisi che ieri sera ha assistito ai palpeggiamenti di Donnamaria con la Murgia, ha scritto:

"Benvenuta nel club Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento."

Davide, dopo aver letto il velenoso Tweet di Chiara, ha quindi commentato particolarmente risentito:

Quel messaggio di Chiara? Incredibile, andasse a fanc*lo!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.