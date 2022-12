Grande Fratello Vip, Davide Donadei e Luca Salatino contro Antonella Fiordelisi: "Lei non tutela Edoardo Donnamaria"

Gossip TV

Davide Donadei e Luca Salatino criticano il comportamento assunto da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi continua a stare al centro delle polemiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A criticare il comportamento assunto dalla giovane concorrente salernitana nei confronti di Edoardo Donnamaria ci hanno pensato Luca Salatino e la new entry Davide Donadei.

Antonella Fiordelisi nel mirino dei concorrenti del Gf Vip

Antonella Fiordelisi ha realmente un interesse per Antonino Spinalbese? A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato Alfonso Signorini che, nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha mandato in onda tutte le carezze e abbracci che i due concorrenti si sono scambiati in questi tre mesi nella Casa. A commentare il comportamento ambiguo della sportiva ci hanno pensato anche Luca Salatino e Davide Donadei.

Dopo aver visto il filmato in questione, infatti, Donadei non ha perso occasione di dire la sua. Parlando con Wilma Goich e Salatino, l'ex tronista di Uomini e Donne si è apertamente schierato dalla parte di Edoardo Donnamaria e criticato duramente la Fiordelisi:

Edoardo vedo che comunque la soffre questa situazione. A lei invece piace. Lui poverino si vede che s’innervosisce, ci tiene. Lei invece ci gode a questa cosa. Edoardo soffre di questa situazione, lei invece comunque no, non lo tutela proprio. Lei non ha mai alzato la mano dicendo no, non è vero di Antonino, a me piace Edoardo. Non l’ha mai detto, mai detto. Quella è la risposta che deve venire da dentro. Lui poverino la difende sempre, prende le mazzate!

Un pensiero condiviso da Wilma, che ha annuito alle parole di Davide, e da Luca, che ha chiesto al nuovo concorrente del Gf Vip di esprimere pubblicamente la sua opinione in diretta su Antonella ed Edoardo:

Edillo, no? A me manco me viene e poi te sei forte su ste cose! Questo era forte a parlà!

