Grande Fratello Vip, Davide Donadei a ruota libera sui concorrenti: "Ecco chi è il più stratega e chi potrebbe vincere"

L'ex gieffino Davide Donadei commenta le ultime dinamiche delle Casa del Gf Vip.

Davide Donadei è stato uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa e commentato le ultime dinamiche nella Casa di Cinecittà che hanno visto la squalifica di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

La confessione di Davide Donadei sui concorrenti del Gf Vip

A poche settimane dalla sua eliminazione, Davide Donadei ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ex gieffino ha colto l'occasione per dire la sua sui suoi ormai ex compagni di gioco e rivelare il nome del possibile vincitore della settima edizione:

A giocarsi la vittoria credo possano essere Oriana, Nikita e Antonella. La più stratega è Oriana, le riconosco questa cosa. Lei è la più preparata. Anche Edoardo Tavassi è uno che pensa alle cose che dice e che fa. Mi sarebbe piaciuto arrivare al televoto finale con Andrea, abbiamo condiviso molte cose insieme. Mi sarebbe piaciuto molto spegnere le luci della casa con lui. Nessuno mi ha deluso in particolare. Mi è dispiaciuto solo il fatto che quella di Alberto sia stata l’unica nomination che ho ricevuto quando sono uscito. Io non avrei mai nominato Alberto, siamo stati molto vicini. Credo sia stata una strategia del gioco la sua, andare in nomination con me evidentemente era più facile.

A proposito invece della squalifica dal gioco di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, Donadei ha confessato:

Edoardo era fuori di sé. Lui non era finto, era proprio così: sveglio, dritto. Era il numero uno. Negli ultimi giorni era uscito di testa. È stancante stare sei mesi lì dentro...Dall’esterno Daniele mi stava sulle scatole, poi invece l’ho rivalutato. Per il provvedimento nei confronti di Daniele, nell’ultimo mese eravamo stati ripresi più volte per atteggiamenti che non potevano più passare. Questo atteggiamento è stato valutato in questo modo qui e hanno ritenuto più giusto squalificare Daniele per il comportamento che ha avuto nei confronti di Oriana. Daniele è una persona intelligente, ti posso dire che dopo sei mesi e mezzo era anche arrivato un po’ ad essere ‘bollito’. Non si è regolato nell’atteggiamento, ma non credo che lui volesse assolutamente fare del male a Oriana. Per le dichiarazioni contro il Grande Fratello, beh dobbiamo stare a vedere cosa avrà da dire e poi magari posso giudicare.

