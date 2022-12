Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro senza pietà con Nicole Murgia: ''A me va bene non parlarti più''

Gossip TV

Daniele Dal Moro respinge l’approccio di Nicole Murgia, attaccando la nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip stiamo assistendo ad uno scontro tutti contro tutti, senza esclusioni di colpi. Daniele Dal Moro ha sbottato contro Oriana Marzoli, tornando ad accusarla di essere falsa e di averlo usato dopo aver visto la complicità tra le venezuelana e Luca Onestini. L’ex tronista, poi, se l’è presa anche con Nicole Murgia, infrangendo ogni possibilità che tra loro potesse nascere un flirt, con grande dispiacere della gieffina.

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro stronca Nicole Murgia

A dispetto del suo iniziale silenzio e della sua timidezza, Daniele Dal Moro si sta rivelando un protagonista essenziale della settima edizione del Grande Fratello Vip, sicuramente tra i più amati dal popolo di Twitter. A Cinecittà, Daniele è rimasto folgorato dall’ingresso di Oriana Marzoli, così come è rimasto molto male quando lei ha scelto di provare a vivere un flirt con Antonino Spinalbese rifilando al veneto un due di picche clamoroso. A distanza di settimane il rapporto tra Daniele e Oriana, venuta quasi alle mani con Antonella Fiordelisi, sembrava essersi ricucito tanto che i fan speravano in un ritorno di fiamma, ma poche ora fa la situazione è degenerata ancora.

Vedendo Oriana e Luca Onestini molto vicini, Daniele si è sentito preso in giro ancora una volta e ha sbottato contro la gieffina assumendo anche toni esagerati nella discussione. All'ex tronista non è sfuggito come Nicole Murgia si sia prontamente esposta per consolare Oriana, il veneto ha sbottato anche con lei dichiarando:

“Se vuoi che non ci parliamo neanche più per me possiamo tranquillamente farlo. A te non ti ho mai detto nulla, nella discussione fra me e Oriana tu non c’entri nulla. Io di te non mi fido, se questa cosa me l’avesse detta una Wilma di cui mi fido, ci avrei creduto. A te non credo”.

Nicole è rimasta gelata dalle parole di Daniele, che l’ha accusata di non essere sincera nei suoi confronti, ribadendo di non potersi fidare di lei così come non si fiderà mai di Oriana. L’amarezza è stata amplificata dal fatto che alla gieffina sembrava interessare molto Daniele, come il popolo del web ha sottolineato più volte, tanto da sentirsi spaesata quando lui ha iniziato a non darle più troppa confidenza. Nicole e Daniele chiariranno prima della nuova puntata del Gf Vip?

