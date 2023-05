Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro rompe il silenzio sulla fine della storia con Oriana: "Io e lei non ci capiamo"

Gossip TV

L'ex tronista veneto Daniele Dal Moro, ha spiegato cosa sta succedendo con Oriana Marzoli e o motivi per cui hanno deciso di chiudere la loro storia nata nella sesta edizione del Gf Vip.

Gf Vip, Daniele Dal Moro: "Con Oriana ci sono state tante litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella è venuto un casino"

Nel corso di una Room su Twitter, la venezuelana ha chiesto, in lacrime ai sui fan di non taggarla in foto o video di coppia perché sta attraversando un momento difficile. Daniele ieri, ha quindi deciso di rompere il silenzio e ha spiegato quali sono stati i motivi per cui sono arrivati ad una rottura.

"Abbiamo avuto delle incomprensioni - ha dichiarato Dal Moro su Twitter - Ci sono state tante litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella è venuto un casino. Non è il motivo della rottura, ma non ha certo agevolato. Io non volevo fare nulla di male. Ho detto a Oriana che avrei visto Edo e Antonella, voi non so che cavolo le scrivete e lei mi ha detto che si sente umiliata."

"Ci tengo a dire questo che li ho sentiti anche oggi. Magari evitiamoli, lasciamo stare Antonella, Edoardo e compagnia che non sono motivo di… Non hanno fatto nulla. Non mi hanno, come ho letto, raccontato, detto cose assolutamente."

"Non ci capiamo, abbiamo litigato perché lei dice che non mi espongo sui social. Lei quando ha qualcosa che non va toglie le foto, poi le rimette. Io le ho detto ‘se tu fai così come se avessi 16 anni, io foto con te non ne faccio più’. E io sono uno che sui social non mette nulla, eppure ho messo qualcosa per lei, per voi che siete sempre stati carini. Io da quel punto di vista sono molto timido. Non pubblico nulla del mio lavoro, della mia vita. Riprendermi quando sono con la mia ragazza non è nelle mie corde. Sono molto riservato, di solito pubblico foto in palestra e poco altro."

Daniele ha spiegato che molti litigi sono avvenute in merito a delle segnalazioni ricevute dai fandom:

"Mille discussioni e quasi tutte le volte partono da cose che mandate voi, che mandano gli hater. Io mi sono arrabbiato anche su Twitter. La verità poi sta sempre in mezzo. Lei avrà ragione per alcune cose, io per altre, non ci capiamo. Oriana ha un tipo di vita diversa dalla mia e io ho cercato di andarle incontro e ho fatto il massimo, facendo anche cose che non faccio. Io ho cercato di fare ciò che potevo."

"In ogni caso a me di follower o profili non mi importa. L’importante è che mi lasciano tranquillo. Perché se non mi lasciano tranquillo io non riesco a stare bene con un’altra persona. Adesso siamo stressati entrambi e abbiamo fatto tante litigate. Non c’è altro da dire, non voglio entrare in dettagli, la vita diventa difficile se esponi tutto."

