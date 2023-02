Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro non ci sta e dopo il "van-gate" sbotta contro Donnamaria

Gossip TV

Nervi tesissimi a poche ore dalla trentasettesima puntata del Gf Vip che andrà in onda questa sera in diretta su Canale 5, Daniele Dal Moro si è scontrato duramente con Edoardo Donnamaria probabilmente venuto a conoscenza delle battute che il quartetto formato dal giovane romano, Nicole Murgia, Tavassi e Micol hanno detto nella notte in cui hanno staccato i microfoni.



Gf Vip, Daniele Dal Moro ad Edoardo Donnamaria: "Spero ti caccino per la merd*ta che hai fatto l’altro giorno, perché te lo meriti"

"Vogliamo ricordare quanto ho detto a tutti che non sei un bugiardo? Tu quante volte ha speso una parola per me?" ha esordito Daniele rivolgendosi a Donnamaria.

"Stai zitto! Ci sono perfino i video in veranda dove dicevi che voglio le clip… - ha proseguito l'ex tronista veneto - Fino a prova contraria quello che si espone per dire tutto sono io, non te. [..] Sei un leone solo a parole, quando invece c’è da dimostrarlo…Tu in puntata non dici una parola, a differenza di quando non ti vedo. Io non spendo più nessuna parola con voi, arrangiatevi, siccome non viene apprezzato nemmeno quello. Non mi sono potuto sentire offeso quando hai riso di una battuta che prendeva in giro me?"Sei un leone solo qua dentro, solo a parole con Antonella. Anche se abbiamo chiuso il rapporto, io ho mai parlato male di te? Io non mi faccio tanti problemi a parlare ma siccome ci tengo, se posso evitare, evito. Tu non sei un amico, non ci tengo più. Prima ci tenevo, che tu ci creda o no."

“Quindi tu chiudi un’amicizia perché ci sei rimasto male per una battuta? Non c’era da avere una reazione così“, è stata la replica di Edoardo, al quale Daniele ha ribattuto:

"Ma decidi tu quale sia la reazione giusta? Io mi sento molto più vero di te, che parli male degli altri [... ] Fossi in te mi starei zitto, perché un conto è quando le dici una volta, sul momento, un conto è se continui perché è sinonimo di ignoranza. E’ facile parlare male di una persona quando non c’è. Non c’è niente da fare, sei un cogli*ne, te lo garantisco. Primo, non meriti nulla e secondo, quando le persone ti vengono incontro e cercano anche di tutelarti quando potrebbero sbattersene i cogli*ni come hai sempre fatto te, gli ridi pure in faccia."

Dal Moro ha augurato ad Donnamaria persino di essere squalificato:

"Ora sai che ti dico? Che spero ti caccino per la merd*ta che hai fatto l’altro giorno, perché te lo meriti. Non meriti veramente un c*zzo perché sono tutti bravi a dire “era tanta fatica” però intanto lo fanno gli altri, tu butti solo merd* addosso. Siete tutti dei leoni qua, dopo però, quando c’è da dare una mano davvero, tutti quanti spariscono."

