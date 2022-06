Grande Fratello Vip, colpo di scena: un'ex famosissima coppia nel ruolo di opinionisti

Gossip TV

Lo scoop di Dagospia sulla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per la settima, attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality targato Mediaset e prodotto da Endemol Shine Italy, si appresta ad aprire i battenti (e le porte) a partire da settembre in prima serata su Canale 5.

GF Vip, colpo di scena: un'ex famosissima coppia nel ruolo di opinionisti

Circolando da diverse settimane alcuni nomi dei Vipponi che faranno parte del cast così come per gli opinionisti. Dopo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ci sarà infatti un cambio della guardia e Alfonso Signorini, conduttore del reality per la quarta volta consecutiva ha già promesso una coppia bomba. Di recente, si è parlato di due volti molto noti del piccolo schermo, ovvero Cristiano Malgioglio (indimenticabile protagonista della seconda edizione del Gf Vip) e Amanda Lear, ma, capovolgere tutte le carte, ci ha pensato Dagospia, il portale diretto da Roberto D'Agostino.

Secondo quanto scrive il sito sarebbero in lizza due ex, famosissimi coniugi: l'attrice Asia Argento e il cantante Morgan. Un duo quanto insolito tanto interessante, nonostante tra loro, nel corso degli anni che si sono susseguiti dopo la rottura, non sembra esserci un rapporto idilliaco. In attesa di conferme o smentite per gli opinionisti, ecco i palpabili nomi tra i nuovi concorrenti della settima edizione:

Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez)

-Antonio Razzi (ex senatore)

Gigliola Cinquetti (cantante)

Alvaro Vitali ( famoso attore nel ruolo Pierino)

Federico Fashion Style (hair stylist, ed ex giurato a La Pupa e il Secchione)

Vera Gemma (figlia di Giuliano, attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi) e il fidanzato Jeda

Antonella Fiordelisi (ex spadista, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, oggi influencer)

Pamela Prati (showgirl ed ex gieffina)

Patrizia Groppelli (opinionista tv e compagna di Alessandro Sallusti) –Asia Gianese (influencer)

Max Felicitas (attore a luci rosse, considerato l’erede di Rocco Siffredi)

Brenda Asnicar (attrice argentina nota per la serie Disney Il mondo di Patty)

Evelina Sgarbi (figlia di Vittorio Sgarbi).

