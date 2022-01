Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié conosce la famiglia di Manuel Bortuzzo e…

Gossip TV

Clarissa Selassié rivela di aver conosciuto la famiglia di Manuel Bortuzzo, dopo l’addio dello sportivo al Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, dopo aver fatto un percorso intenso e ricco di sentimenti nel reality show, condotto da Alfonso Signorini. Una volta lontano dalle telecamere, Manuel ha deciso di presentare Clarissa Selassié, sorella della fidanzata Lulù, ai suoi familiari e la principessa etiope svela come è andata.

Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié e Manuel Bortuzzo: incontro in famiglia

Dopo diversi mesi di reclusione forzata, Manuel Bortuzzo ha deciso di aver dato tutto ciò che poteva di sé stesso e della sua storia al pubblico del Grande Fratello Vip, preferendo lasciare il programma per non peggiorare la sua condizione psico-fisica. Lo sportivo ha conquistato proprio tutti, dando un esempio unico ai telespettatori, e lasciando messaggi positivi e profondi agli inquilini di Cinecittà. Nella casa più spiata d’Italia, Manuel ha conosciuto Lulù Selassié e, dopo un periodo di alti e bassi, se ne è innamorato perdutamente tanto de dedicarle il primo pensiero dopo l’addio alla trasmissione.

La storia d’amore tra la principessa etiope e Bortuzzo non è nata nel migliore dei modi, e Clarissa Selassié ha contribuito enormemente alla questione, facendo capire alla sorella come e quando approcciare il gieffino senza soffocarlo. Visto il cambiamento di Lulù, Manuel si è arreso ai propri sentimenti e i due sono ad oggi tra le coppie più amate nella storia del GF Vip, e non hanno nascosto di pensare già alla convivenza.

Dopo l’ultima puntata del programma su Canale5, Manuel ha deciso di far conoscere alla propria famiglia Clarissa, sebbene i suoi familiare abbiano fatto intendere più di una volta di non essere esattamente felici per la vicinanza delle etiopi al figlio. Nonostante le pessime premesse, Clarissa ha rivelato in una diretta Instagram di essersi trovata molto bene, soprattutto con il fratello Kevin, e che incontrerà anche il fidanzato della sorella di Bortuzzo. Certamente Lulù sarà molto felice di scoprire che le due famiglie vanno d’amore e d’accordo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.