Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera Nikita, Oriana, Sarah e Wilma? I nostri pronostici

Nella ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Nikita, Oriana, Sarah e Wilma. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich

Secondo quanto emerge dai sondaggi, a rischio eliminazione sarebbe Wilma Goich:

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Chi sarà il concorrente che sarà costretto a lasciare il gioco? Quattro i Vipponi a rischio eliminazione: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich. La favorita del pubblico finora sembra essere Nikita, che negli ultimi mesi ha fatto il pieno di consensi, segnalandosi come una delle concorrenti più amate della settima edizione. A seguire Oriana, al centro delle polemiche e dinamiche della Casa. A giocarsela al televoto saranno quindi Sarah e Wilma. Proprio quest’ultima continua a fare il pieno di critiche sui social. Sono molti, infatti, gli utenti che non stanno apprezzando il percorso dell’ex moglie di Edoardo Vianello all’interno del reality show. Sarà quindi lei la Vippona che abbandonerà il Gf Vip? (Eleonora)

Chi sarà il prossimo vip a lasciare la Casa? Le nominate di questa sera sono Wilma Goich, Sarah Altobello, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. I sondaggi vedono Pelizon e Marzoli ai primi posti tra le preferite del pubblico ed è improbabile, perciò, che le vedremo uscire, anche perché i fan del programma dovrebbero rinunciare ai vari triangoli amorosi e liti furiose di cui spesso sono protagoniste le due. Anche Sarah Altobello è un'improbabile candidata per l'eliminazione, mentre la più papabile è Wilma Goich: non soltanto non è più fonte di divertimento per il pubblico, ma ne ha anche detta qualcuna di troppo e potrebbe essere lei, perciò, ad abbandonare la Casa questa sera (Maria)

L'esito del televoto della puntata di questa sera sembrerebbe nitido come quello che ha sancito l'eliminazione di Gnocchi. In tutti i sondaggi, infatti, la meno votata dei Vipponi è Wilma Goich con percentuali anche abbastanza nette. Entrata nel corso della seconda puntata, il 23 settembre scorso, purtroppo non ci riusciamo a ricordare un momento in cui la cantante ligure si sia resa simpatica. Le affermazioni nei confronti di Bellia sono state piuttosto discutibili e la sua infatuazione platonica per Daniele Moro, le ha fatto fare più di qualche scivolone dettato da una possessività che poi ha rinnegato. Dulcis in fundo, non è riuscita ad essere leale con l'unica concorrente con cui aveva legato, ovvero Patrizia Rossetti alla quale ha riservato parole tutt'altro che lusinghiere, fatto non per forza sgradevole di per sé, ma imperdonabile dal momento che è avvenuto tutto all'insaputa della conduttrice che non ha nascosto la sua delusione. La sentenza sarebbe pertanto incontestabile: sarà la cantante, molto probabilmente, a dire addio alla Casa del Gf Vip e non ne sentiremo la mancanza.

