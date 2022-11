Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Pamela Prati, Attilo Romita e Giaele De Donà. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Secondo quanto emerge dai sondaggi, a rischio eliminazione, sarebbe la showgirl sarda, Pamela Prati, la meno votata tra i concorrenti al televoto.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Attilio Romita, Pamela Prati e Giaele De Donà. Chi sarà costretto ad abbandonare stasera la Casa del Grande Fratello Vip? Al momento il concorrente più votato dal pubblico pare essere Attilio Romita. Un risultato davvero inaspettato, visto l’atteggiamento polemico assunto dal giornalista sia nei confronti del programma che dei concorrenti per il mancato appoggio in alcune dinamiche del gioco. I telespettatori sembrano intenzionati a volerlo salvare e a mandare a casa una delle due donne al televoto. A rischio eliminazione quindi ci sarebbero Pamela Prati e Giaele De Donà, entrambe grandi protagoniste di questa edizione. Continuamente attaccata e criticata dentro e fuori la Casa di Cinecittà per il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese ai danni del suo matrimonio col milionario Bradford, Giaele potrebbe uscire e lasciare così anche il “suo” Antonino tra le braccia della new entry Oriana Marzoli. (Eleonora)

Attilio Romita, l’eroe della settima edizione del Grande Fratello Vip, colui che non ha alcuna intenzione di assecondare la redazione o le dinamiche di gioco che vengono timidamente suggerite, è rovinosamente franato e sarà proprio lui oggi a lasciare la casa di Cinecittà. Finito al televoto contro Pamela Prati e Giaele De Donà, due concorrenti forti che con le loro controversie stanno tenendo banco dall’inizio di questa stagione del programma di Canale 5, Romita avrebbe avuto una chance di spuntarla contro la showgirl sarda, che nelle ultime settimane si è eclissata quasi totalmente. Le orribili frasi pronunciate su Oriana Marzoli, tuttavia, hanno rimesso tutto in discussione e il popolo del web si è schierato contro quello che, fino a poche ore fa, era il suo beniamino promettendo di spedirlo a casa. Insomma, Romita ha ormai ben poche speranze di ribaltare la situazione, e per questo sarà lui l’eliminato di questa sera..(Irene)

Dopo l'uscita di scena di Carolina Marconi dal Grande Fratello Vip, a chi toccherà seguirla questa sera? I nominati della settimana sono Pamela Prati, Attilio Romita e Giaele De Donà. La Diva durante l'ultima puntata si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto forte, durante il quale ha esclamato: "Non parlate mai di me, sono invisibile. non fate mai vedere le cose che faccio qui! Mandatemi a casa!". Eppure, il pubblico non sembra disposto a rinunciare a lei, dato che, nonostante le nomination si susseguano, viene sempre salvata. Che sia Attilio Romita il prescelto? Romita si è reso protagonista di una serie di affermazioni volgari su una delle new entry del Gf Vip, Oriana Marzoli, scatenando una reazione indignata da parte del popolo del web, che pure lo dava per preferito con un abbondante 34%. Ma, sappiamo tutti bene come il favore del pubblico sia più mutevole del mare, perciò, Romita dovrebbe stare in guardia: stasera, un'onda di vaste proporzioni potrebbe decidere di abbattersi su di lui e scaraventarlo fuori dalla casa più spiata d'Italia. (Maria)

L'appuntamento con la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, vede sfidarsi al televoto Pamela, Giaele e Attilo. Dai sondaggi emerge che sarà la showgirl sarda a dire addio al reality e sembra anche che non desideri altro. La Prati, se non abbastanza considerata all'interno del programma, fa emergere un certo malessere che inevitabilmente non attrae le simpatie del pubblico. Se dobbiamo dirla tutta, l'ex star del Bagaglino è stata già e ripetutamente graziata in varie occasioni e forse questa volta i telespettatori non le perdoneranno la scenata da diva nel corso dell'ultima puntata. Ma a rischio c'è anche Attilo Romita che nell'ultime ore, si è reso protagonista di un brutto scivolone nei confronti di Oriana Marzoli, attualmente la vip preferita dell'edizione. Per gli insaziabili del trash, Pamela e Attilo possono regalare ancora molto mentre le dinamiche amorose dentro e fuori della Casa di Giaele, non sono molto degne di nota. La previsione? Alla fine è Attilo Romita il Vippone più a rischio (popolo di Twitter permettendo). (Anita)

