Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera? I nostri pronostici

Nella quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra George Ciupilan, Pamela Prati, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti.. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto, quattro Vipponi: George Ciupilan, Pamela Prati, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti.

Secondo quanto emerge dai sondaggi, ci sarebbe una netta preferenza per il giovane italo-romeno George Ciupilan mentre a rischio di eliminazione ci sarebbe la showgirl sarda Pamela Prati la meno votata tra i concorrenti al televoto.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

L’ultima puntata del Gf Vip ha incoronato Nikita Pelizon come preferita dal pubblico e mandato al televoto quattro grandi protagonisti della settima edizione, ovvero Pamela Prati, George Ciupilan, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti. Chi uscirà stasera? George, super amato e seguito sui social, e Patrizia dovrebbero essere al riparo dal pericolo eliminazione, al contrario di Pamela Prati e Carolina Marconi. Quest’ultima, in particolar modo, ha rivelato di essere stanca di ritrovarsi sempre al centro di polemiche e attacchi e ha minacciato di voler lasciare definitivamente la Casa anche a costo di pagare la penale. Carolina ha infatti puntato il dito contro gli autori del programma, rei di aver in qualche modo ostacolato il suo vero percorso che aveva un unico obiettivo: far passare il messaggio di una donna forte, determinata e innamorata della vita. Cosa deciderà di fare il pubblico di Canale 5? Deciderà di dare una seconda possibilità alla donna? (Eleonora)

Chi lascerà la settima edizione del Grande Fratello Vip? La risposta sembra essere una sola: Carolina Marconi. Sebbene non si sia mai tirata indietro e abbia preso parte a diverse dinamiche nella casa di Cinecittà, Carolina non ne ha mai create di sua spontanea volontà, non fosse per recriminare a Giaele De Donà di essere una pessima amica - pretesa piuttosto discutibile se dopo poco più di due mesi di reclusione nel programma si può già parlare di amicizia come si parlerebbe all’amica storica che ti ha tradita, dopo dieci anni di conoscenza e condivisione. Insomma, Carolina è apprezzata per la sua storia personale e per la sua dolcezza, ma non convince con i suoi modi pressanti e spesso poco coerenti, motivo per cui potrebbe essere proprio lei ad abbandonare il Gf Vip al televoto di questa sera. Unica speranza? Vederla intavolare qualche costruttiva dinamica che sfoci nel trash nelle prossime ore, ma rimane un’alternativa piuttosto impossibile da realizzare. (Irene)

Siamo giunti a una nuova puntata del GFVip e, come ogni giovedì, il pubblico è pronto a scoprire chi sarà costretto a lasciare la casa del programma condotto da Alfonso Signorini. I nominati di questa puntata sono Pamela Prati, George Ciulipan, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti. A chi toccherà seguire Amaurys Perez nella lista degli eliminati? L’influencer italo-rumeno George Ciulipan sembra essere un nome poco papabile, dato il gradimento del pubblico nei suoi confronti. E anche la conduttrice Mediaset dovrebbe essere al riparo da eventuali eliminazioni. Le più probabili sembrano, invece, Carolina Marconi o Pamela Prati. La prima, soprattutto, ha mostrato negli ultimi giorni segni di insofferenza e dissapori con gli autori del programma, dopo uno scontro con Alfonso Signorini, e ha dichiarato di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Quanto alla Diva per eccellenza, Pamela Prati non è riuscita a ottenere consensi nella casa e i suoi scontri con alcune delle altre concorrenti, come la preferita del pubblico per questa settimana Nikita, sono molto frequenti. E chissà che il pubblico non si sia stancato dei suoi continui melodrammi e decida di farla uscire una volta per tutte. Per questa eliminazione, allora, direi di puntare su di lei. (Maria)

Stasera il reality show targato Mediaset mette a rischio quattro Vipponi che, diamogliene atto, hanno animato le vicende della Casa, nonostante il cast di quest'anno non stia regalando dinamiche particolarmente interessanti. In sostanza, un televoto che farà perdere un elemento interessante al fine del gioco che ha dimostrato una partecipazione piuttosto attiva e reattiva. Quando ai pronostici, Pamela Prati sarebbe la Vip attualmente meno votata dai telespettatori che hanno dato inf ondo all'iconica showgirl sarda molte possibilità. Dopo l'affaire Caltagirone e il rapporto con Marco Bellavia che sembrava potesse regalare un bella ship al pubblico di Canale 5, la Prati, da diverse settimane, stenta ormai a partecipare in maniera coinvolge al gioco. All'angolo e perennemente in difesa non regala momenti memorabili come invece il pubblico sperava. Ed è proprio per questo che forse le sue possibilità di riscatto sia terminate e il pubblico decreti la sua uscita di scena non senza le numerose interviste che l'aspetteranno fuori, convinti peraltro tutti che prenderà le consuete distanze da tutto ciò che l'ha coinvolta il giorno prima.(Anita)

