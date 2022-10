Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto, quattro Vipponi: Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati.

Secondo quanto emerge dai sondaggi, ci sarebbe una netta preferenza per il giovane romeno George Ciupilan il vip preferito di questa settimana mentre ci sarebbe un testa a testa tra Amaurys Perez e Pamela Prati. Il nuotatore e la showgirl sarda sono i due concorrenti più a rischio di eliminazione.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Se Amaurys Perez è stato a un passo dalla squalifica, avendo quasi pronunciato una bestemmia, sorprende la presenza di George Ciupilan tra i concorrenti in nomination. L’amato influencer, ex protagonista de Il Collegio, vanta infatti un grande appeal sui giovani telespettatori e lo dimostrano i stessi sondaggi, che lo danno come favorito per la salvezza. A giocarsi l’eliminazione potrebbero dunque essere Pamela Prati, ancora al centro delle polemiche per lo scandalo Mark Caltagirone, e Giaele De Donà, che ha tanti ammiratori quanti detrattori. A differenza di tanti altri, la sua presenza nella Casa risulta essere fondamentale, visto che continua a movimentare le dinamiche del gioco soprattutto per il suo rapporto speciale con Antonino Spinalbese. In molti, infatti, sono curiosi di scoprire se tra i due scoppierà la passione e lei metterà in discussione il suo matrimonio con Bradford. (Eleonora)

Sarà Amaurys a pagare lo scotto di uno dei televoti più particolari di questa edizione del Grande Fratello Vip? Lo sportivo si scontra con George Ciupilan e, stando all’indice di gradimento che l’ex volto de Il Collegio riceve quotidianamente su Twitter, sembra improbabile che sia lui ad uscire, soprattutto dopo che si è schierato apertamente dalla parte della bullizzata Nikita Pelizon. In questa nomination ad esclusione, sembra altresì improbabile che esca Giaele De Donà che tiene in piedi il triangolo con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini - l’unica squalificata ad essere protagonista assoluta in ogni puntata del Gf Vip da un mese a questa parte - che tanto piace al pubblico e alla produzione. Infine, passiamo a Pamela Prati, alle rivelazioni sul caso Mark Caltagirone e sul potenziale che avrebbe la sua storia nei prossimi mesi. Nonostante ai telespettatori non piaccia la showgirl sarda o la volontà di farla passare per vittima a tutti i costi, tra lei e Amaurys sembra essere quest’ultimo il papabile eliminato. Lo sportivo si è lasciato fin troppo andare, mostrando segni evidenti di cedimenti dovuti senza dubbio alla reclusione forzata, non partecipa attivamente alle discussioni quotidiane e crea ben poche dinamiche rispetto ai suoi rivali. Insomma, non per demerito ma per circostanza, sarà con tutta probabilità Perez a salutarci! (Irene)

Per la mia personale gioia del trash e delle dinamiche un po' sottotono dell'attuale cast, sarebbe un vero peccato perdere Pamela Prati. L'iconica showgirl sarda, tra un Marco e l'altro - Caltagirone e Bellavia - può ancora regalarci degli show memorabili come nell'indimenticabile prima edizione. Ci potrebbe essere un incontro rappacificatore con Eliana (suscitando nuove ire della Perricciolo) o magari un nuovo incontro proprio con Marco Bellavia, animando gli spiriti un po' sopiti di entrambi e facendoli diventare bollenti. Stesso discorso dicasi per Giaele che potrebbe rovesciare le carte (letteralmente) del suo matrimonio e far cedere il bell'Antonino che in fondo sembra non voler altro che concedersi a qualche avvenente gieffina. George Ciupilan è uno dei concorrenti più amati e il suo atteggiamento nei confronti di Marco e ora per Nikita, non può e non deve essere sottovalutato. George merita di restare e rappresenta uno dei pochi giovani che non si lascia trasportare dall' "anziano" gregge che non lo protegge affatto, anzi lo danneggia. Resta il bel Perez che, oltre alla rissa con Charlie Gnocchi, è sempre stato abbastanza sottotono e poco propenso a viversi il reality, manifestando anche una grande voglia di tornare dalla sua famiglia.(Anita)

