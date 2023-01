Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera Dana, Nicole e Nikita? I nostri pronostici

Gossip TV

Nella ventottesimo puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Dana Saber e Nicole Murgia e Nikita Pelizon. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto: Dana Saber e Nicole Murgia e Nikita Pelizon.

Secondo quanto emerge dai sondaggi, a rischio sarebbero Nicole Murgia e Dana Saber, divise da pochi voti.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Al televoto questa settimana tre discusse protagoniste della settima edizione: Dana, Nicole e Nikita. Proprio quest’ultima, che nella casa continua a essere osteggiata da molti, rimane una delle concorrenti più amate e sostenute dai telespettatori che a quanto pare amano il suo carattere forte e deciso. La sfida quindi è aperta tra Nicole Murgia e Dana Saber, entrate entrambe nella Casa di Cinecittà a metà percorso. Se la giovane attrice romana è finita al centro delle polemiche prima per gli scontri con Antonella Fiordelisi e poi per la sua relazione tossica con Andrea Maestrelli, la modella di origini marocchine è entrata a gamba tesa litigando con tutti e inserendosi in tutte le dinamiche del gioco. Chi sarà la gieffina costretta a lasciare il Gfvip? (Eleonora)

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda un'altra puntata del Grande Fratello Vip: come sempre, l'appuntamento di questa sera sarà cruciale per qualcuno dei concorrenti. Chi sarà il prossimo eliminato? Le candidate che si sfideranno sono Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicoler Murgia. Se Pelizon può stare tranquilla, dato il 46% di gradimento che il pubblico le ha riservato, non si può dire lo stesso delle altre due gieffine. E, questa sera, la sfida potrebbe rivelarsi ardua, dato che entrambe non incontrano il favore del pubblico e sono state protagoniste di liti e avvenimenti davvero deprecabili. E se proprio bisogna puntare su una delle due per l'eliminazione, allora a uscire dalla Casa questa sera potrebbe essere Nicole Murgia: la vippona ha commesso troppi passi falsi, anche verso l'ex fidanzato Andrea e il pubblico potrebbe non perdonarglielo. (Maria)

Se i Nikiters possono godersi la serata festeggiando la netta e certa vittoria di Nikita al televoto, tra Nicole e Dana c'è davvero molta incertezza sull'esito, che al momento è tutt'altro che prevedibile. Nei sondaggi c'è una testa a testa con una manciata di preferenze in più per la modella marocchina ma la sfida è aperta e lo sarà anche nel corso della serata. Entrambe, peraltro, si sono rese protagoniste di liti ed esternazioni abbastanza discutibili. La guerra di Dana è pressoché contro la maggior parte dei compagni d'avventura e i telespettatori non amano l'uno contro tutti e tendono a proteggerlo dal branco e salvarlo. Dall'altra, Nicole, ha reso pubblico un rapporto abbastanza tossico con l'ex fidanzato e attuale coinquilino Andrea, uscendone davvero male con Signorini costretto a parlare di un tema abbastanza spinoso e poco frequente: ovvero i maltrattamenti subiti dagli uomini dalle donne anche se, la verità sulla coppia, non sarà certo il Gf Vip o i racconti dei protagonisti a renderla insindacabile. Detto questo, a salvarsi potrebbe essere Dana che nelle sue esplosioni imprevedibili rende certamente viva (e infuocata) la Casa. (Anita)

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.