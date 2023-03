Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la trentottesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. Chi uscirà? Ecco i nostri pronostici.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Dopo l’eliminazione di Nicole Murgia, finita al centro del gossip e delle polemiche per un presunto flirt con Edoardo Donnamaria, chi sarà il concorrente costretto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip? Al televoto si scontreranno cinque grandi protagonisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello ed Edoardo Donnamaria. Brutte notizie per i fan di Donnamaria che, tra il famoso van gate e le pesanti accuse mosse dalla sua amata Antonella, dai sondaggi risulta essere quello più a rischio. Allo stesso tempo, il trattamento riservato al giovane volto di Forum nella scorsa diretta sta spingendo molti telespettatori a sostenerlo. Sarà lui il prossimo eliminato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip che andrà in onda stasera, giovedì 2 marzo 2023, su Canale 5! (Eleonora)

Torna questa sera un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini e, ormai, tappa fissa per il pubblico di Canale 5. Chi sarà il prossimo vippone a lasciare la casa? I nominati che si sfideranno questa sera saranno Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Dopo l'eliminazione di Nicole Murgia nella scorsa puntata, il cerchio continua a stringersi e più ci si avvicina alla finale, più difficile sarà la lotta tra i concorrenti per accedere alle fasi finali del programma. Considerando che Pelizon e Fiordelisi sembrano essere in testa alle preferenze del pubblico, non sembra probabile una loro eliminazione. I sondaggi ci dicono che ad avere la peggio potrebbe essere Donnamaria, ultimo nella classifica tra i preferiti. Sarà lui, quindi, ad abbandonare la casa? Non ci resta che scoprirlo questa sera su Canale 5. (Maria)

Nell'appuntamento di questa sera, cinque vipponi rischiano l'eliminazione e a correre il rischio di dire addio al reality ci sono, stando ai sondaggi e alle previsioni, Sarah Altobello ed Edoardo Donnamaria. Ed è proprio il giovane volto di Forum, almeno per il momento, a essere il concorrente con meno preferenze. Donnamaria ha rischiato anche nel corso dell'ultimo appuntamento e ha avuto la meglio per una manciata di voti su Nicole Murgia. Anche in questa nomination, Edoardo non può contare sui sostenitori di Antonella che tifano per i Donnalisi e, a complicare ulteriormente le cose, ci sono stati gli eventi dell'ultima puntata in cui il giovane romano è stato protagonista suo malgrado di atteggiamenti piuttosto spiacevoli e criticabili, soprattutto nei confronti della donna che dice di amare, Antonella Fiordelisi. Con quest'ultima, la storia d'amore nata nel grande loft di Cinecittà, non è stata di certo una delle più emozionanti e coinvolgenti e anche se tante fan della coppia osannano questo rapporto, si potrebbe dire che non è augurabile vivere una relazione così, caratterizzata da incomprensioni, gelosie e recriminazioni. La loro giovane età ha generato un rapporto immaturo e troppo conflittuale per essere sotto le luci di un reality show in cui, alla peggio, non si affrontano draghi ma tocca fare giusto un po' di pulizie. Decisamente poco per non essere spensierati e trasmettere quella contagiabile felicità di un amore appena nato.(Anita)

