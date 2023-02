Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentasettesimo appuntamento con il Gf Vip. Al televoto Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Chi sarà l'eliminato? I nostri pronostici

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Dopo Antonino Spinalbese, chi sarà il concorrente che abbandonerà definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip?

Si sfideranno stasera al televoto sette grandi protagonisti di questa edizione: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Nicola Murgia ed Edoardo Donnamaria. Se Nicole, Tavassi, Donnamaria e Micol sono stati spediti al televoto dagli autori come punizione per aver violato alcune regole del programma, Oriana, Antonella e Nikita sono a rischio per volere dei loro compagni di avventura. Tra tutti, stando ai sondaggi, il giovane volto di Forum sembra essere il candidato principale all’eliminazione seguito da Micol e Nicole. Ciò testimonierebbe che il pubblico di Canale 5 concorda con Alfonso Signorini che durante l’ultima diretta aveva censurato con parole durissime il comportamento scorretto dei quattro protagonisti del famoso van-gate. Sarà davvero lui il prossimo eliminato? (Eleonora)

Oggi è lunedì ed è immancabile l'appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il cerchio si stringe sempre di più e manca sempre meno alla finale di questa edizione. Chi sarà il prossimo vip a lasciare la casa più spiata d'Italia? I vipponi in nomination sono Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicol Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Al momento, tra tutti i gieffini in nomination il pubblico non sembra propenso a salvare Donnamaria o Murgia, entrambi piuttosto bassi nei sondaggi. Inoltre, proprio questi due vipponi sono finiti in nomination a causa della bravata compiuta dopo l'ultima puntata, in cui hanno staccato i microfoni ambientali. Ma, se per Donnamaria il pubblico potrebbe essere propenso a non eliminarlo e godersi ancora i siparietti tra lui e Antonella Fiordelisi, non possiamo dire lo stesso per Nicole Murgia, la quale non sembra aver catturato le simpatie dei telespettatori e, perciò, potrebbe essere la candidata ideale da eliminare questa sera. (Maria)

Appuntamento numero 37 per il Grande Fratello Vip, l'edizione più lunga di sempre che terminerà tra poco più di un mese. Dopo Antonino Spinalbese questa sera ci potrebbe essere un altro illustre addio. Tra i sondaggi, infatti, potrebbe rischiare l'eliminazione Edoardo Donnamaria che, nel bene o nel male, è stato senza dubbio uno dei protagonisti. Che il volto di Forum debba strizzare l'occhio alla Fiordelisi per aver avuto per mesi i riflettori accesi sulle sue gesta (alcune dimenticabili) nella Casa, è evidente, e se non avesse avuto la (travagliata) relazione con l'influencer campana, è assai probabile che avrebbe finito la sua avventura nel reality molto prima di oggi. Ma veniamo alla nomitation. Nikita, Tavassi e Oriana dormono sonni tranquilli e si giocano la posizione dei preferiti. Micol è in netto aumento di consensi, anche dopo il van-gate mentre appunto Donnamaria (che non può contare sui voti dei fan di Antonella impegnati a votarla perché in nomination) e la Murgia sono i vip più a rischio. Entrambi convolti della notte brava in cui hanno staccato i microfoni ed entrambi sotto accusa per motivi diversi che hanno a che fare con Antonella. Alcuni fan della Fiordelisi non approvano il suo comportamento nei confronti dell'influencer, quanto a Micol, invece, si è attirata molte antipatie avvicinandosi proprio ad Edoardo. Una decisione che forse pagherà cara. (Anita)

