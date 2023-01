Grande Fratello Vip, chi sarà il preferito tra Oriana, Davide e Dana ? Ecco cosa dicono i sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il ventisettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al televoto si sfidano Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber. Chi sarà il preferito? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Gf Vip, il preferito di questa sera: ecco cosa dicono i sondaggi

La sfida per il preferito di questa sera è in positivo e i telespettatori votano infatti per esprimere la preferenza per il Vip da salvare.

Su Reality House al primo posto c'è un testa a testa tra Dana e Oriana. La modella marocchina è in lieve vantaggio con il 44% di preferenze. La Marzoli, al secondo, si posiziona con il 43% mentre, Davide, è al terzo e ultimo posto con il 13%.

Sul Grande Fratello Forum svetta Oriana con il 44%. Secondo posto per Dana Saber con il 32% e terzo per Davide Donadei con il 23%.

Gf Vip, il preferito della Casa

Per ciò che concerne il preferito dalla Casa, su Realiy House, svetta al primo posto Antonino Spinalbese con il 20%. Al secondo posto c'è Antonella Fiordelisi, mentre a chiudere il podio si posiziona Nikita Pelizon. A chiudere la classifica, Milena, Dana, Andrea, Wilma, Attilo, e Davide.

Sul Grande Fratello Forum conferma la prima posizione Nikita Pelizon seguita da Oriana Marzoli. Al terzo posto Antonella Fiordelisi, al quarto Daniele Dal Moro. A chiudere la classifica sul forum del Gf Vip, Davide Donadei.

