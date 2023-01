Grande Fratello Vip: chi è attualmente il preferito dell'edizione? I sondaggi

Gossip TV

Sono ventuno i concorrenti della settima edizione del Gf Vip: scopriamo chi è il preferito

La settima edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 19 settembre scorso, ha attualmente 21 concorrenti ad animare la Casa di Cinecittà, alcuni dei quali sono entrati già nel corso del primo appuntamento.

Gf Vip, chi è il Vip preferito dell'edizione?

I sondaggi online ci danno sempre indicazioni sul vip preferito al televoto ma ne esistono anche altri sul preferito in assoluto tra i 21 Vipponi in corsa per lo scettro. Su Reality House, svetta, a sorpresa, Antonino Spinalbese con il 20% di preferenze. Al secondo posto, Antonella Fiordelisi e a chiudere il podio Edoardo Donnamaria. Nikita si aggiudica la quarta posizione mentre Micol Incorvaia la quinta. Sono diversi i concorrenti achiudere la classifica del preferito: Wilma, Andrea, Attilio, Nicole, Davide e Dana, tutti con una percentuale pari a zero.

Sul Forum del Grande Fratello, al primo posto troviamo invece Nikita Pelizon, seguita da Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Antonino si posiziona al quarto e al quinto Daniele Dal Moro. All'ultimo posto, Davide Donadei che si posiziona sotto Wilma e Attilio poco distanti.

La corsa è ancora lunga e ci saranno altri ingressi già annunciati previsti per le prossime settimane. La settima edizione del Gf Vip sarà la più lunga si sempre e si concluderà lunedì 3 aprile 2023 giorno della finalissima.

