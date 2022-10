Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi a rischio di squalifica

Gossip TV

Il fratello di Gene Gnocchi, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, ha usato un termine razzista e ora la sua permanenza nel reality show è a rischio.

Altra tegola per il Grande Fratello Vip. A poche ore dalla diretta della sesta puntata nella quale si affronterà nuovamente il caso di Marco Bellavia ospite in studio e pronto ad confrontarsi con i suoi ex compagni d'avventura che lo hanno ripetutamente deriso ed emarginato, Charlie Gnocchi ha usato appellativo razzista che nel corso dei altre edizioni è stato punito con la squalifica.

Grande Fratello Vip, "Quel ricco da neg***"Charlie Gnocchi a rischio di squalifica

Il fratello di Gene Gnocchi, parlando con Antonino Spinalbese e riferendosi ad un amico, ha detto:

"Ha sempre avuto il capello così riccio, ma quel riccio da neg***"

La parola si è sentita chiaramente ed è difficile pensare che possa essere ignorata dalla produzione. Alfonso Signorini ha fatto notare nel corso della scorsa edizione che nei vari casi in cui viene posta l'attenzione egli autori nei confronti dei concorrenti che utilizzano epiteti o espressioni infelici, bisogna valutarne l'intenzionalità. Nella fattispecie di Gnocchi, il popolo del web aveva già fatto notare una presunta bestemmia e condannato il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. Il gieffino, tuttavia, non ha subito alcun rimprovero o provvedimento.

Tra poche ore andrà in onda il sesto appuntamento con il Grande Fratello Vip in cui Bellavia avrà modo di spiegare il motivo che l'ha spinto a lasciare il reality e soprattutto confrontarsi con gli altri ex gieffini. Anche Sara Manfuso ha deciso di ritirarsi in seguito a ciò che è successo con l'intento preciso di dissociarsi e di fare un passo indietro dimostrando piena solidarietà all'ex conduttore.

